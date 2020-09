Kanada: Czteropunktowy plan rządu; powstanie milion miejsc pracy

Rząd Kanady przedstawił w środę czteropunktowy plan gospodarczy, w ramach którego ma powstać milion miejsc pracy. Cztery punkty to walka z Covid-19, kontynuacja wsparcia dla Kanadyjczyków, budowa bardziej odpornej gospodarki i ochrona kanadyjskich wartości.

Cztery, jak to określono, "fundamenty" planu gospodarczego zostały przedstawione w tzw. mowie tronowej, wygłoszonej tradycyjnie po wznowieniu prac parlamentu zawieszonych w sierpniu br. Zgodnie z kanadyjską tradycją, mowę tronową odczytała reprezentująca królową brytyjską Elżbietę II Gubernator Generalna Julie Payette.

"To nie jest czas na oszczędności" - podkreślono w expose. Pierwszym i priorytetowym punktem planu jest ochrona Kanadyjczyków przed skutkami Covid-19. Wzmocnione zostaną możliwości testowania chorych, wsparcie dla kanadyjskiej produkcji wyposażenia ochronnego i zapewnienie szczepionki dla wszystkich Kanadyjczyków, gdy będzie już gotowa.

Drugą podstawą działań rządu ma być dalsze wsparcie ekonomiczne dla Kanadyjczyków przy jednoczesnym tworzeniu miejsc pracy. "Kanadyjczycy nie powinni wybierać między zdrowiem a swoją pracą" - podkreślono. Rząd zapowiedział kampanię na rzecz stworzenia miliona miejsc pracy. Władze zainwestują w programy szkoleniowe, w tym - dla młodych ludzi, aż do lata 2021 r zostanie przedłużony program subwencji do wynagrodzeń. Będą też inne formy wsparcia, w tym - dla sektorów takich jak turystyka oraz sztuka.

Odrębny program ma zostać skierowany do kobiet i przedsiębiorstw prowadzonych przez kobiety, które jako grupa społeczna szczególnie zostały dotknięte skutkami epidemii. Jednym z działań wspierających ma być stworzenie ogólnokanadyjskiego systemu opieki nad dziećmi i wczesnego nauczania. Bazą tego planu mają być m.in. doświadczenia prowincji Quebec. Pojawić się też ma finansowanie programów opieki pozalekcyjnej dla dzieci.

Rząd zapowiedział też fundamentalne zmiany w funkcjonowaniu wypłat zasiłków dla bezrobotnych. "Epidemia wykazała, że Kanada potrzebuje systemu zasiłków na miarę XXI wieku, uwzględniającego samozatrudnionych i tych, którzy pracują dorywczo" - wskazano w expose odczytanym przez gubernator Payette.

W dokumencie zwrócono konieczność odpowiedzialności finansowej rządu, w nawiązaniu do przekraczającego 343 mld CAD deficytu budżetowego, ponad 10 razy większego niż w poprzednich latach. Odbudowa gospodarki ma uwzględniać wzmocnienie klasy średniej, dodatkowe podatki dla najbogatszych i rozwiązanie problemu "unikania płacenia podatków przez gigantów technologicznych". Rząd zapowiedział, że jesienią przedstawi aktualizację planu razem z dokładną finansową informacją i prognozami.

Trzecia część planu to budowa bardziej odpornej gospodarki. Ta część działań przewiduje wsparcie dla emerytów, specjalne wsparcie - także w znalezieniu zatrudnienia - dla osób z niepełnosprawnościami oraz reformy w systemie opieki zdrowotnej, takie jak stworzenie ogólnokanadyjskiego Pharmacare - taniego dostępu do leków. Zapowiedziano m.in. inwestycje w infrastrukturę, transport publiczny, informatyzację, programy budownictwa domów i mieszkań czy wsparcie dla rdzennych mieszkańców Kanady. Nowe miejsca pracy pojawią się, bo rząd zamierza przeciwdziałać zmianom klimatu, planuje stworzenie funduszu wspierającego produkcję zeroemisyjną, np. zwiększającą dostępność nowych typów samochodów. W obszarze czystych technologii rząd chce zachęcać do inwestycji w Kanadzie, także przez atrakcyjność podatkową.

"Czwartą podstawą nowego podejścia rządu jest obrona kanadyjskich wartości (…) Kanada musi bronić wartości, które definiują nasz kraj" - podkreślono w expose, wskazując że chodzi zarówno o otwartość dla nowo przybyłych, dalsze naprawianie relacji z rdzennymi narodami, jak i wsparcie dla obu oficjalnych języków, w tym wzmocnienie legislacji chroniącej i promującej język francuski.

Wznowione obrady parlamentu toczą się w formie łączącej fizyczną obecność części parlamentarzystów z wirtualnym uczestnictwem zdalnym. Wszyscy obecni w budynku parlamentu noszą maski, zachowano jednak tradycyjny ceremoniał. W parlamencie nie pojawili się natomiast dwaj szefowie opozycyjnych partii, przebywający na kwarantannie szef partii konserwatywnej Erin O'Toole i szef tzw. Bloc Quebecois Yves-François Blanchet.

150-ta w historii Kanady mowa tronowa jest obecnie poddana debacie parlamentarnej, a następnie odbędzie się głosowanie. Dla mniejszościowego rządu liberałów oznacza to głosowanie nad wotum zaufania i ryzyko nowych wyborów.

z Toronto Anna Lach