Kanada: Dalsza pomoc wojskowa dla Ukrainy, kolejne sankcje wobec Rosji i Białorusi

Kanada przekaże Ukrainie broń i amunicję o wartości 59 mln dolarów kanadyjskich – ogłosił podczas wtorkowej konferencji prasowej premier Justin Trudeau. W Kanadzie przebywa z wizytą premier Ukrainy Denys Szmyhal. Pomoc Kanady jest niezwykle ważna dla naszego zwycięstwa - podkreślił ukraiński premier.

Na Ukrainę trafi 21 tys. karabinów szturmowych, 38 karabinów maszynowych i ponad 2,4 mln sztuk amunicji - poinformował Trudeau. Dodał, że podczas rozmów ze Szmyhalem poruszano również temat sytuacji finansowej Ukrainy i możliwości współpracy przy powojennej odbudowie.

Premier Kanady wspomniał też o wcześniejszym porozumieniu firmy Cameco i ukraińskiego Enerhoatomu w sprawie dostaw uranu z Kanady do ukraińskich elektrowni atomowych, do 2035 r. Trudeau poinformował również, że Kanada nałożyła kolejne sankcje na Rosję, dotyczące 14 osób i 34 podmiotów, w tym związanych z Grupą Wagnera, a także sankcje na Białoruś i sektora finansowego tego państwa.

Szmyhal podkreślił, że w rozmowach poruszono "wszystkie pilne potrzeby", w tym omówiono przygotowywaną kontrofensywę i "detale, których nie można ujawnić". Rozmawiano także o innych działaniach Kanady, jak konfiskata rosyjskich aktywów.

"Wsparcie Kanady jest niezwykle ważne dla ukraińskiego zwycięstwa. Omówiliśmy z premierem Justinem Trudeau kwestie pomocy militarnej, zamrażania rosyjskich aktywów i wzmacniania sankcji. Podziękowałem rządowi i całemu narodowi kanadyjskiemu za ich stanowcze wspieranie Ukrainy" - napisał Szmyhal na Twitterze.

Trudeau, zapytany przez jednego z dziennikarzy, czy Kanada jest w stanie wojny zastępczej (ang. proxy war) nie potwierdził i nie zaprzeczył wprost. Odpowiedział, że atak Rosji na Ukrainę jest uważnie obserwowany w wielu krajach na świecie, także tych, które mają "uzbrojonych sąsiadów" i działania Rosji powinny stanowić "rzeczywisty przedmiot troski". "Tu chodzi o właściwą rzecz do zrobienia w walce o wartości i zasady" - powiedział Trudeau, podkreślając, że Kanada uczyni wszystko co możliwe, by Ukraina zwyciężyła.

Odnosząc się do pytań dziennikarzy o doniesienia o rzekomej nieskuteczności ukraińskich żołnierzy i ich działanie według radzieckich metod szkolenia, Trudeau powiedział, że nie zgadza się z takimi opiniami. Przypomniał, że Kanada wyszkoliła ponad 35 tys. ukraińskich żołnierzy i przyczyniło się to do skutecznego oporu Ukrainy wobec rosyjskich ataków. Wskazał, że to wyposażenie jest jeszcze w części z "radzieckiej epoki".

Szmyhal dodał, że ukraińska armia walczy w "stylu NATO", ma coraz więcej natowskiej broni, i to "rosyjska armia jest z sowieckiej epoki". "Jesteśmy zmęczeni, oczywiście (…) ale nie jesteśmy wyczerpani (…) Wygramy" - podkreślił ukraiński premier.

Na początku konferencji prasowej zostały podpisane też dwa kanadyjsko-ukraińskie porozumienia. Umowa w sprawie mobilności młodych ludzi ma w przyszłości ułatwić podróże młodych ludzi między Kanadą a Ukrainą. Drugie porozumienie to wspólna deklaracja w sprawie modernizacji istniejącej umowy o wolnym handlu.

Kanadyjska wicepremier i minister finansów Chrystia Freeland, w której domu Szmyhal gościł w poniedziałek, na początku swojej wizyty, przekazała, że dotychczasowa wartość kanadyjskiej pomocy dla Kijowa to 8 mld dolarów kanadyjskich, w których zawierają się też pożyczki dla ukraińskiego budżetu.

Freeland, która sama jest ukraińskiego pochodzenia, powiedziała, że po rosyjskim ataku na Ukrainę, kiedy kanadyjski rząd oceniał możliwy rozwój sytuacji, Trudeau przypomniał niemieckie ataki na Wielką Brytanię podczas II wojny światowej i uznał, że Ukraińcy będą w stanie odpierać rosyjskie ataki, tak jak Brytyjczycy odparli niemieckie.

Zwracając się do Szmyhala po ukraińsku Freeland podkreśliła, że "Kanada i demokracja są wdzięczne" Ukrainie.

Z Toronto Anna Lach