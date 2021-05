Kanada: Do końca czerwca szczepionki dla wszystkich dorosłych i nastoletnich

Wszyscy Kanadyjczycy powyżej 12. roku życia będą mogli zaszczepić się przeciwko Covid-19 do końca czerwca br. - wynika z najnowszych rządowych szacunków. Tymczasem są sygnały o turystyce szczepionkowej do USA dla niecierpliwych.

Według danych, które w czwartek przedstawił generał Dany Fortin, odpowiedzialny za federalną koordynację dostaw, do końca czerwca Kanada otrzyma 29,7 mln dawek szczepionek Pfizer-BioNTech. Po dodaniu oczekiwanych dostaw szczepionek AstraZeneca, Moderna oraz Johnson & Johnson oznacza to, że do święta narodowego Kanady, czyli do 1 lipca, wszyscy powyżej 12. roku życia będą mogli się zaszczepić.

Kanada dopuściła dotychczas do użytku cztery szczepionki, a w minioną środę federalny resort zdrowia wydał zgodę na pierwszą szczepionkę dla dzieci od 12. do 15. roku życia, które mogą obecnie być szczepione produktem Pfizer-BioNTech.

Krótko po decyzji resortu zdrowia, Alberta jako pierwsza prowincja poinformowała o rozpoczęciu szczepień dla dwunastolatków, już od poniedziałku 10 maja. Alberta, gdzie wiele osób kwestionuje ograniczenia, ma poważny problem z zachorowaniami na Covid-19. Rząd prowincji właśnie zaostrzył restrykcje. Zwiększył też kary dla naruszających obostrzenia.

Prowincja Saskatchewan poinformowała w czwartek w komunikacie, że chce zakończyć szczepienia osób w wieku 12-15 lat do końca czerwca br., zaś wkrótce rozpocznie podawanie drugiej dawki osobom już zaszczepionym pierwszą dawką szczepionki. Zapisy zaczynają się 17 maja.

Manitoba szczepi obecnie wszystkich w wieku powyżej 45 lat, a w ciągu nadchodzących trzech tygodni do szczepień dołączone zostaną 12-latki i starsze dzieci.

W największej prowincji Kanady, Ontario, w punktach szczepień zaszczepić się mogą wszyscy powyżej 50. roku życia, a także wszyscy powyżej 18. roku życia mieszkający w rejonach o wysokim odsetku zakażonych, od 20 kwietnia szczepionki dostępne też są w części aptek i gabinetach lekarskich.

Funkcjonują doraźne (pop-up) punkty szczepień i pojawią się "ruchome" przychodnie, dojeżdżające do dużych firm, gdzie jest dużo zachorowań.

Ponieważ systemy informacji o dostępnych miejscach szczepień nie we wszystkich prowincjach są proste w obsłudze, a aktualna informacja nie zawsze jest dostępna, w Ontario, Kolumbii Brytyjskiej i ostatnio w Saskatchewan kilku wolontariuszy i informatyków przygotowało oprogramowanie dla botów, które odpowiadają na SMS z informacją o kodzie pocztowym wysyłającego, gdzie w najbliższej okolicy dostępne są szczepienia.

Brock Lumbard z Saskatchewan mówił publicznemu nadawcy CBC, że przygotowanie programu zajęło mu nie więcej niż 10 godzin. Zaś na Twitterze działają "vaccine hunters" (łowcy szczepionek) informujący o dostępnych terminach.

Według danych ze strony Covid19tracker.ca, opracowanych przez wolontariuszy z Uniwersytetu Saskatchewan, do czwartku włącznie ponad 13,7 mln Kanadyjczyków, czyli ponad 36 proc., otrzymało przynajmniej jedną dawkę szczepionki, zaś w pełni zaszczepionych jest prawie 1,2 mln osób.

Dostawy szczepionek, szczególnie w minionych miesiącach, gdy problemy z wywiązaniem się z terminów miała Moderna, stały się w Kanadzie tematem politycznych rozgrywek i zarzutów stawianych przez opozycję.

Ontario, gdzie krytycy wytykają rządowi niekonsekwencję w działaniach, zwracało się nawet do prezydenta USA Joe Bidena, by umożliwił prowincji zakup szczepionek, które mogłyby pokryć rzekome braki zawinione przez rząd federalny. USA przekazały jednak nadwyżki swoich szczepionek rządowi federalnemu.

Porozumienie z sąsiadami zza południowej granicy zawarły natomiast prowincje Saskatchewan i Manitoba. Tzw. niezbędni pracownicy, czyli głównie kierowcy ciężarówek, nauczyciele i pracownicy szkół, wyłączeni z zakazu przekraczania granicy, mogą się obecnie szczepić w Północnej Dakocie. O podobne porozumienie, ze stanem Michigan, stara się obecnie Ontario - informowała CBC.

Agencja Reutera opisała w ostatnich dniach przypadki turystyki szczepionkowej z Kanady do USA. Niektóre stany nie wymagają nawet dowodu świadczącego o amerykańskim adresie zamieszkania.

W Kanadzie dopuszczalny odstęp między dawkami szczepionki, jeśli jest ona podawana w dwóch dawkach, wynosi do 4 miesięcy, więc niektórzy Kanadyjczycy decydują się polecieć do USA i tam zaszczepić się wcześniej obiema dawkami. O ile bowiem granica lądowa między Kanadą a USA jest zamknięta dla "nie niezbędnych" podróżnych, to przelot samolotem jest możliwy.

Z Toronto Anna Lach