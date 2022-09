Kanada: Do trudno dostępnych miejsc poszkodowanych przez huragan Fiona płynie fregata

W każdej z prowincji, które poprosiły o pomoc po huraganie Fiona jest już po stu żołnierzy, rząd gotów jest wysłać więcej – poinformował w poniedziałek premier Justin Trudeau. Do trudno dostępnych z lądu miejscowości płynie wojskowa fregata.

Trudeau zapowiedział, że poleci do atlantyckich prowincji Kanady, przez które w weekend przeszedł huragan Fiona "tak szybko jak to możliwe, w tym tygodniu". Zapewnił, że jeśli prowincje będą potrzebowały więcej żołnierzy, rząd wyśle ich więcej. Dotychczas trzy prowincje, Nowa Szkocja, Wyspa Księcia Edwarda oraz Nowa Fundlandia i Labrador, zwróciły się do rządu federalnego o pomoc wojskową i do każdej z tych prowincji skierowano około stu żołnierzy.

Minister obrony Anita Anand poinformowała, że fregata HMCS Margaret Brooke płynie do czterech najbardziej poszkodowanych społeczności w Nowej Fundlandii, w tym do Port aux Basques, gdzie sztorm zniszczył wiele domów. Anand dodała, że fregata dopłynie we wtorek rano, załoga pomoże w ocenie sytuacji, w tym - w sprawdzaniu bezpieczeństwa budynków.

Huragan Fiona spowodował śmierć dwóch osób. Do poważnych szkód doszło w Nowej Szkocji, Nowym Brunszwiku, wschodnim Quebeku, Nowej Fundlandii i na Wyspie Księcia Edwarda. Trwa naprawa zerwanych linii energetycznych, usuwanie połamanych i wyrwanych przez wiatr drzew. W niektórych miejscach ulewne deszcze zmyły do oceanu drogi i domy. Zamknięte są szkoły i budynki administracji publicznej.

Z Toronto Anna Lach

