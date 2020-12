Kanada: Doświadczenia w dostawach lodów przydatne w dystrybucji szczepionki

Organizacją logistyki w sprawie dystrybucji szczepionki na COVID-19 zajęli się w Kanadzie eksperci wojskowi. Z kolei media przyglądają się jak doświadczenia producentów lodów mogą przydać się w szczepieniu Kanadyjczyków.

W przypadku szczepionki Pfizera niezbędna jest temperatura przechowywania minus 70 st. C, dla szczepionki opracowanej przez Modernę jest to minus 20 st. C. - przypominają kanadyjskie media. Jak wskazują spedytorzy, którzy na co dzień wykorzystują chłodnie do transportu mrożonek spożywczych, w tym lodów, doświadczenia z łańcuchem chłodniczym pokazują jakie wyzwanie stoi przed dystrybucją szczepionki.

Cytowany przez publicznego nadawcę CBC Lyle Edwards, właściciel mieszczącej się w Calgary Frozen Solid specjalizującej się w transporcie mrożonek, podkreślał, że "w łańcuchu chłodniczym nie można dopuścić do żadnych słabych ogniw (…) to jest najważniejsza rzecz, której nauczyłem się przy lodach".

"Lody są transportowane zgodnie ze ścisłymi standardami, by zminimalizować ryzyko strat produktu i ryzyko namnażania bakterii (…) Taki właśnie łańcuch chłodniczy będzie wkrótce istotny dla transportu szczepionki na COVID-19" - podkreślono w analizie Thomasnet.com, specjalistycznej platformy zamówień obsługującej dostawców i odbiorców w Kanadzie i USA.

Analiza Thomasnet.com przypomniała, że przygotowanie transportu lodów zaczyna się zaraz po ich zapakowaniu, od schłodzenia ciężarówek jeszcze przed transportem, co zapewnia niską temperaturę. "Jest to tak istotne, że niektórzy producenci odmawiają załadowywania ciężarówek o ile nie zostały one schłodzone do pewnego poziomu i o ile nie utrzymują tej temperatury przez określony czas. Po załadowaniu palety muszą być ustawione w luźny sposób, by zapewnić cyrkulację powietrza. Następnie lody muszą być chłodzone podczas transportu, co oznacza, że kierowcy i ładowacze muszą zapewnić szczelne zamknięcie drzwi oraz że ciężarówka nie ma ubytków cieplnych, które mogłyby zmienić temperaturę transportu" - wylicza Thomasnet.com.

Analizy wskazują, że według szacunków ekspertów zapotrzebowanie na łańcuchy chłodnicze przez przemysł biofarmaceutyczny wzrośnie w najbliższych latach o 70 proc. "Ponad 20 proc. produktów biofarmaceutycznych wrażliwych na temperaturę jest uszkadzanych podczas transportu" - podkreślał specjalistyczny portal Supplychaindive.com. Zwracał też uwagę na znaczenie w dostawach tzw. "ostatniej mili", gdzie często trudno o zapewnienie specjalistycznych lodówek gwarantujących wymagane ujemne temperatury.

W minionym tygodniu premier Kanady Justin Trudeau poinformował, że organizację dystrybucji szczepionek na rozległym terytorium Kanady powierzono byłemu szefowi wojsk NATO w Iraku generałowi Dany'emu Fortin, który objął funkcję wiceszefa ds. logistyki w Public Health Agency of Canada, agencji zdrowia publicznego Kanady. Fortin korzysta z pomocy 27 innych wojskowych, specjalistów do spraw logistyki, planowania operacji, farmaceutów, inżynierów i ekspertów technicznych, z czasem dojdą także kolejni wojskowi specjaliści.

Prowincja Ontario, w której mieszka ok. 40 proc. ludności Kanady, również powierzyła organizację dystrybucji szczepionek wojskowemu, byłemu szefowi sztabu generalnego generałowi Rickowi Hillierowi. Hillier, wskazując na doświadczenie generała Fortina powiedział, że pomimo wielu niewiadomych chce przygotować struktury dystrybucji w Ontario do końca br.

Kanada zamówiła ponad 400 mln dawek szczepionek u siedmiu producentów. "Na każdego Kanadyjczyka przypada ponad 10 dawek szczepionki (…) bezpłatnie" - podkreśliła w poniedziałek wicepremier i minister finansów Chrystia Freeland. Szczepionki są zamawiane i kupowane centralnie przez rząd federalny, ale organizacja szczepień należy do poszczególnych prowincji i terytoriów, w których gestii zgodnie z kanadyjską konstytucją leży publiczna opieka zdrowotna.

Jak w miniony piątek mówił Trudeau, "jeśli wszystko dobrze pójdzie", to do września przyszłego roku większość Kanadyjczyków będzie mogła się zaszczepić. W ubiegłym tygodniu rząd informował, że sprowadził już pierwszych kilkadziesiąt zamrażarek przystosowanych do przechowywania szczepionek.

Z Toronto Anna Lach