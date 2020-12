Kanada: Dwa przypadki nowej mutacji koronawirusa

Służby medyczne w kanadyjskiej prowincji Ontario poinformowały w sobotę o dwoch potwierdzonych przypadkach nowej mutacji koronawirusa, którą po raz pierwszy wykryto w Wielkiej Brytanii.

Przypadki te wykryto u pary mieszkającej w południowej części prowincji, która nigdzie nie podróżowała, ani nie przebywała w towarzystwie osób stwarzających wysokie ryzyko zakażenia.

"To jeszcze bardziej potwierdza potrzebę aby wszyscy mieszkańcy prowincji pozostawali w domach najwięcej jak to tylko możliwe i stosowali się do wszystkich zaleceń służb medycznych, w tym do obowiązującego od dzisiaj lockdownu" - powiedział dr Barbara Yaffe, wicedyrektor tych służb.

W ub. tygodniu Kanada przedłużyła do 6 stycznia zakaz przyjmowania lotów pasażerskich z Wielkiej Brytanii i wprowadziła zaostrzone kontrole pasażerów przybywających z RPA.