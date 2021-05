Kanada: Eksperci: Georadary mogą ujawnić kolejne masowe groby dzieci

Eksperci cytowani w kanadyjskich mediach podkreślają, że użycie nowoczesnej technologii badania gruntu w innych szkołach może ujawnić więcej takich miejsc jak w Kamloops w Kolumbii Brytyjskiej, więc konieczna jest lepsza ochrona terenów byłych residential schools. W prowincji Saskatchewan plemię Cowessess już zapowiedziało użycie georadaru do przeszukania terenów byłej szkoły Merieval, która działała w katach 1899 – 1997.

"Niestety, nie jest to odosobniony przypadek. Nie będziemy uciekać od prawdy (…) Residential schools (przymusowe szkoły z internatem dla dzieci rdzennych mieszkańców - PAP) były rzeczywistością i tragedią, która miała miejsce tutaj, w naszym kraju" - powiedział w poniedziałek Trudeau. Miejsce pochówku 215 dzieci na terenie byłej szkoły w Kamloops w Kolumbii Brytyjskiej zidentyfikowano dzięki badaniom gruntu georadarem.

Jak w opublikowanym w ub. czwartek komunikacie napisała Roseanne Casimir, wódz plemienia Tk'emlups te Secwepemc, dzieci były uczniami Kamloops Indian Residential School, a poszukiwania podjęto po raz pierwszy 20 lat temu w związku z informacjami przekazywanymi przez lata w społeczności. Obecnie precyzyjniejsza technologia pozwoliła zakończyć prace.

W Kanadzie powróciła debata o przeszłości, pierwszy raz udokumentowanej w 2015 r., gdy zakończyły się prace Komisji Prawdy i Pojednania na temat 150 lat działania 139 przymusowych szkół dla indiańskich, inuickich i metyskich dzieci. Komisja określiła w swoim raporcie działalność szkół jako "kulturowe ludobójstwo", opisując niszczenie języka i kultury, prześladowania i przemoc. Ostatnie szkoły, przez które przeszło ok. 150 tys. dzieci, zamykano dopiero w latach 90. XX w. Były one finansowane z federalnego budżetu i prowadzone przez Kościoły katolicki (60 proc.) i protestanckie (40 proc.).

Podczas prac Komisji Prawdy i Pojednania doliczono się ponad 4100 dzieci, które zmarły, będąc w szkołach, ale np. Komisja miała informacje o ok. pięćdziesięciorgu dzieciach zmarłych w Kamloops, nie o 215.

Kanadyjskie prowincje i miasta podejmują od niedzieli decyzje o upamiętnieniu zmarłych dzieci. Zaś jeszcze w piątek Izba Gmin kanadyjskiego parlamentu przyjęła jednogłośnie ustawę o ustanowieniu dnia "prawdy i pojednania". Ustawa czeka na akceptację Senatu.

Internetowa petycja na portalu Change.org, żądająca przeszukania georadarem terenów wszystkich residential schools, rozpoczęta w sobotę z założeniem zebrania 10 tys. podpisów już w poniedziałek ok. południa wyznaczała nowy cel - 15 tys. podpisów.

Szef opozycyjnej Nowej Partii Demokratycznej (NDP) Jagmeet Singh wezwał w poniedziałek rząd federalny do zorganizowania badania georadarem na terenach byłych szkół. NDP uzyskało w tej sprawie poparcie największej partii opozycyjnej, konserwatystów, ale media społecznościowe szybko wypomniały niektórym politykom hipokryzję, cytując m.in. wypowiedź konserwatysty Pierre Poilievre, który w czerwcu 2008 r., powiedział, że "rdzenni mieszkańcy Kanady muszą bardziej nauczyć się wartości ciężkiej pracy niż potrzeby kompensat za nadużycia wycierpiane w residential schools". Poilievre przeprosił potem za komentarz, niemniej wygłosił go w dniu, gdy konserwatywny premier Stephen Harper przepraszał oficjalnie w parlamencie za szkoły dla rdzennych mieszkańców.

Odkrycie w Kamloops jest też problemem dla kanadyjskiego Kościoła katolickiego. Konferencja Katolickich Biskupów Kanady (CCCB) w poniedziałek opublikowała oświadczenie, w którym przewodniczący CCCB biskup Richard Gagnon wyraził "głęboki smutek", a odnalezienie grobu nazwał "szokującym". Zapewnił też o "wspólnej drodze z rdzennymi narodami" w celu "uzdrowienia i porozumienia w przyszłości". Media przypomniały jednak np. wypowiedź biskupa Vitala Grandina z 1875 r., o konieczności "zasiania głębokiego niesmaku do rdzennego sposobu życia, tak aby czuli się upokorzeni, gdy zostanie im przypomniane ich pochodzenie; kiedy ukończą nasze instytucje, dzieci te mają stracić wszystko co rdzenne poza swoją krwią". W poniedziałek burmistrz Calgary Naheed Nenshi wezwał katolickie kuratorium w Calgary, by zmieniło nazwę szkoły noszącej imię biskupa Grandina.

Pierwszy premier Kanady, sir John A. Macdonald w 1883 r. mówił w parlamencie, że Indianie w rezerwatach są dzikusami, a szkoły są potrzebne, by "indiańskie dzieci (..) nabyły obyczajów i sposobu myślenia białego człowieka".

Z Toronto Anna Lach