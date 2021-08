Kanada ewakuowała swoich dyplomatów z Kabulu

Kanada zawiesiła działalność swojej ambasady w stolicy Afganistanu, Kabulu, a dyplomaci wracają do Kanady – poinformował w niedzielnym komunikacie minister spraw zagranicznych Kanady Marc Garneau.

"Sytuacja w Afganistanie szybko się zmienia i stanowi poważne wyzwania dla możliwości zapewnienia bezpieczeństwa naszej misji. Po konsultacjach z ambasadorem Kanady w Afganistanie, podjęto decyzję o czasowym zawieszeniu naszych operacji dyplomatycznych w Kabulu (…) Ambasada Kanady wznowi operacje, gdy sytuacja w kwestii bezpieczeństwa w Afganistanie pozwoli nam na zapewnienie świadczenie właściwej obsługi i bezpieczeństwa dla naszych pracowników" - napisali we wspólnym komunikacie Garneau oraz minister imigracji Marco Mendicino i minister obrony Harjit Sajjan.

Kanada ewakuowała pracowników swojej ambasady i, jak zapewniono w komunikacie, są oni obecnie w drodze do kraju.

Jednocześnie rząd podkreślił, że będzie trwała ewakuacja Afgańczyków, którzy współpracowali z wojskami Kanady oraz ich rodzin. Zapewniono, że trwają prace nad przetwarzaniem ich dokumentów, także w porozumieniu z USA i innymi sojusznikami Kanady.

Według rządowych danych, kanadyjskie wojska były obecne w Afganistanie przez 13 lat, między 2001 a 2014 r. służyło tam ok. 40 tys. żołnierzy kanadyjskiego kontyngentu wojsk NATO, a zginęło 158 osób. Wycofywanie kanadyjskich wojsk rozpoczęło się w 2014 r.

Kanada realizuje obecnie specjalny program imigracyjny dla osób, które pomagały kanadyjskim żołnierzom. W piątek minister imigracji poinformował, że 20 tys. Afgańczyków zagrożonych represjami talibów i zmuszonych do ucieczki z Afganistanu trafi do Kanady. Dodatkowo rząd federalny otwiera inny program imigracyjny adresowany do kobiet, obrońców praw człowieka, dziennikarzy, prześladowanych mniejszości religijnych i członków społeczności LGBTQ, a także rodzin wcześniej już emigrujących tłumaczy.

Pierwszy samolot z ewakuowanymi Afgańczykami przyleciał do Kanady w ubiegłym tygodniu. W nocy ze środy na czwartek kanadyjskie wojsko przyjęło kolejny lot z rodzinami Afgańczyków.

"Kanada stanowczo potępia narastającą przemoc i wzywa do (…) zawieszenia ognia. Wzywamy do zakończenia niesprawiedliwości, wobec której stanęli Afgańczycy, szczególnie kobiety, dzieci i mniejszości etniczne na terenach kontrolowanych przez talibów" - napisali ministrowie we wspólnym oświadczeniu.

Z Toronto Anna Lach