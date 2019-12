Kanada: Firma SNC-Lavalin przyznaje się do winy, zapłaci 280 mln dolarów kary

Kanadyjska grupa inżynieryjno-budowlana SNC-Lavalin przyznała się w środę do fałszerstw i dawania łapówek. W ciągu pięciu lat firma zapłaci 280 mln dolarów kanadyjskich kary, przez trzy lata będzie też pozostawać pod nadzorem sądowym.

W ten sposób zakończyła się przed sądem, ale bez rozpoczęcia procesu karnego, sprawa SNC-Lavalin, działającej na całym świecie firmy z siedzibą w Montrealu, oskarżonej o wypłacanie łapówek i fałszerstwa w związku z kontraktami w Libii w latach 2001-2011.

SNC-Lavalin to ta sama firma, która na początku lutego stała się przyczyną poważnych problemów rządu Kanady premiera Justina Trudeau, gdy dziennik "Globe and Mail" napisał, iż w 2018 roku przedstawiciele kancelarii szefa rządu mieli wywierać naciski na Jody Wilson-Raybould, będącą wówczas ministrem sprawiedliwości, by zamiast kierować sprawę do sądu prokuratorzy zgodzili się na ugodę. Po takiej ugodzie SNC-Lavalin mogłaby zostać ukarana grzywną, ale nie zostałaby odsunięta na 10 lat od publicznych przetargów.

Wilson-Raybould, która miała przeciwstawiać się naciskom, odeszła z rządu po publikacji "Globe and Mail". W październikowych wyborach startowała jako niezależna kandydatka i utrzymała mandat. Niejasności związane z aferą przyczyniły się też do wyniku październikowych wyborów - liberałowie mogli utworzyć tylko mniejszościowy rząd.

SNC-Lavalin, która na całym świecie zatrudnia ponad 50 tys. osób, w Kanadzie daje pracę prawie 9 tys. z nich. Środowe porozumienie, jak mówili komentatorzy w kanadyjskich mediach, to forma pośrednia między sprawą karną a ugodą. W komunikacie po decyzji sądu SNC-Lavalin wyraziła nadzieję, że rozstrzygnięcie zaaprobowane przez sąd nie stanie się przeszkodą w pozyskiwaniu nowych kontraktów.

Zarzuty łapówkarstwa i przekupstwa były stawiane jednej ze spółek grupy, SNC-Lavalin Construction, która przekazała 127 mln CAD dwóm fikcyjnym spółkom, których jedynym właścicielem był Riadh Ben Aissa, były menadżer firmy. Podczas swojego procesu w Szwajcarii przyznał się on do wypłacania łapówek w celu pozyskania kontraktów w Libii. Z tych środków 47 mln CAD otrzymał Saadi Kadafi, jeden z synów ówczesnego dyktatora Libii Muammara Kadafiego.

Jak wskazała SNC-Lavalin w komunikacie, firma przyznała się do jednego zarzutu związanego z oszustwami dokonanymi przez SNC-Lavalin Construction, natomiast dodatkowe zarzuty stawiane całej grupie oraz spółce grupy zajmującej się marketingiem międzynarodowym zostały wycofane.

SNC-Lavalin nie tylko będzie musiała zapłacić 280 mln CAD kary. Została też zobowiązana do zatrudnienia niezależnego obserwatora, który co roku będzie przedstawiał swoje ustalenia sądowi, każdy z raportów zostanie też umieszczony na stronie SNC-Lavalin, a spółka będzie miała obowiązek wdrażania zaleceń zgodnie z decyzjami sądu - sprecyzowano w komunikacie firmy.

Porozumienie przed sądem zostało zawarte kilka dni dni po zakończeniu sprawy byłego wiceprezesa SNC-Lavalin. Sami Bebawi, który był szefem działu projektów międzynarodowych SNC-Lavalin, został w niedzielę uznany za winnego w procesie o oszustwa i łapówki wypłacane w Libii urzędnikom reżimu Kadafiego. Przysięgli uznali Bebawiego za winnego wszystkich pięciu postawionych mu zarzutów, związanych z oszustwami, praniem pieniędzy i wręczaniem łapówek m.in. synowi Kadafiego, Saadiemu.

W sprawie SNC-Lavalin, po publikacji "Globe and Mail", parlamentarny komisarz ds. etyki Mario Dion przeprowadził dochodzenie, które ustaliło, iż doszło do naruszenia zasad. Niezależnie, pod koniec lutego, przed parlamentarną komisją sprawiedliwości odbyły się wysłuchania świadków, w tym byłej minister sprawiedliwości, która powiedziała, że urzędnicy gabinetu premiera Trudeau naciskali w sprawie dochodzenia na temat SNC-Lavalin.

Minister sprawiedliwości David Lametti poinformował, że o porozumieniu dowiedział się we wtorek i nie uczestniczył w pracach nad nim. Wilson-Raybould napisała w środę na Twitterze, że "wymiar sprawiedliwości wykonał swoją pracę". Trudeau powiedział w środowym wywiadzie dla agencji Canadian Press, że "w polityce nie ma szans na poprawkę, można, jak się da najlepiej, chronić miejsca pracy, szanować niezależność sądów i to jest to, co zrobiliśmy".

Z Toronto Anna Lach