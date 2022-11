Kanada: Gen. Andrzejczak: Ukraina musi wygrać, taka jest nasza misja i kropka

Ukraina musi wygrać, taka jest nasza misja i kropka, powiedział Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Rajmund Andrzejczak podczas Międzynarodowego Forum Bezpieczeństwa zorganizowanego w kanadyjskim Halifaksie.

Generał Andrzejczak mówił też o polskich doświadczeniach w budowie infrastruktury umożliwiającej korzystanie z dostaw gazu LNG i uniezależnienie się od Rosji. Pytany o dylemat wyboru priorytetów między zmianami klimatu a bezpieczeństwem powiedział, cytując Muppet Show, że "to nie takie proste być zielonym" i wskazał na współzależności, np. takie, że zmiany klimatu w Afryce powodują zwiększony napływ imigrantów do Europy. W tym kontekście podkreślał znaczenie doświadczenia będącego wynikiem wojny na Ukrainie, np. umiejętności szybkiego tworzenia infrastruktury obsługującej uciekinierów przy jednoczesnym wykorzystaniu Polski jako hubu logistycznego i budowy takich ośrodków jak centrum przeładunkowe i naprawcze pod Rzeszowem.

Właśnie na rolę doświadczeń wojska w przygotowaniach do dużych wyzwań wskazywała prezes kanadyjskiej firmy inżynieryjno-logistycznej ATCO Group Nancy Southern. "Przemysł nigdy nie został zaproszony do rozmowy o bezpieczeństwie i dziś widzimy tego konsekwencje. Decydenci polityczni nie słuchali o stronie praktycznej" - podkreślała, mówiąc o doświadczeniach nabytych dzięki zatrudnianiu byłych wojskowych. Wskazywała też, że w kontekście planów produkcji wodoru jako źródła energii, szczególnie wodoru pozyskiwanego z wody, obecnie "nie ma odpowiedzi na pytanie, skąd weźmiemy wodę do elektrolizy", a to może być podłożem przyszłych konfliktów.

"Energia jest polityczna" - mówiła ambasador Ukrainy w Kanadzie Julia Kowaliw w kontekście umiejętności przygotowania się do potencjalnych konfliktów i wyzwań. Użyła jako przykładu Rosji, która zwiększając dziesięć lat temu sprzedaż swojego taniego gazu, zwiększała równocześnie swoją obecność polityczną. Przypomniała, że Ukraina już przed wojną 11 proc. swoich potrzeb energetycznych pokrywała dostawami prądu z farm wiatrowych i słonecznych, a właśnie tę infrastrukturę zniszczyła Rosja. Celem Ukrainy jest odbudowa produkcji zielonej energii, wykorzystującej naturalne warunki Ukrainy, ale także wykorzystanie nowoczesnych technologii budowy małych elektrowni atomowych, tak jak planuje to zrobić Polska.

"Trzeba było zbrodniarza wojennego, by przyśpieszyć zieloną rewolucję w Europie. Putin dokonał czegoś, czego pokolenia zielonych nie mogły dokonać: zielona energia stała się podstawą europejskiego bezpieczeństwa" - mówiła prowadząca panel Luiza Savage z Politico, cytując jeden z tekstów na tym portalu.

Z Toronto Anna Lach