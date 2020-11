Kanada: Granica z USA pozostanie zamknięta przez kolejny miesiąc

Granica Kanady ze Stanami Zjednoczonymi pozostanie zamknięta do 21 grudnia, czyli przez kolejny miesiąc – poinformował w czwartek kanadyjski minister bezpieczeństwa publicznego Bill Blair.

Blair napisał na Twitterze, że granica nadal będzie zamknięta dla podróży, "które nie są niezbędne", a dalsze decyzje Kanady "będą oparte na najlepszych z dostępnych opinii medycznych, aby Kanadyjczycy byli bezpieczni".

Sytuacja epidemiologiczna w Kanadzie pogarsza się od października i poszczególne prowincje w minionych tygodniach zaczęły powracać do obostrzeń.

Premier Ontario Doug Ford poinformował w czwartek, że Toronto i sąsiadujące z największym kanadyjskim miastem regiony York i Peel zostaną poddane nowym obostrzeniom, których szczegóły będą ogłoszone w piątek. "Mamy trochę trudnych ale koniecznych decyzji do podjęcia" - powiedział Ford. Zaś premier Kolumbii Brytyjskiej John Horgan zwrócił się w środę do rządu federalnego o wspólne z prowincjami wprowadzenie ograniczeń w podróżach między prowincjami.

Opieka zdrowotna jest w Kanadzie w gestii prowincji, a nie rządu federalnego, zaś premier Kanady Justin Trudeau, pytany we wtorek o możliwość zastosowania federalnych przepisów o stanach wyjątkowych, powiedział, że "jeszcze do tego nie doszliśmy" i "z pewnością nie jest to pożądane (rozwiązanie - PAP)".

W środę, w wywiadzie dla publicznego nadawcy CBC, szef amerykańskiego Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych (NIAID) dr Anthony Fauci podkreślał, że z bardzo nielicznym wyjątkami wszystkie kraje na świecie mają problemy, w tym "Kanada, która - jak się wydawało - dobrze sobie radziła".

Fauci wskazał na zakażenia rozszerzające się obecnie głównie na poziomie rodzin, w małych grupach ludzi, którzy nawet nie wiedzą o infekcji. "Jeśli testowane są tylko osoby z objawami, pominięte zostaną bardzo duże grupy, gdzie rozszerzają się zakażenia" - podkreślił. Optymistycznie nastawiony do informacji o pozytywnych wynikach pierwszych szczepionek, przypomniał o konieczności pracy nad zmianą postaw antynaukowych i antyszczepionkowych.

Premier Kanady Justin Trudeau już miesiąc temu wyjaśniał, że Kanada chciałaby otworzyć granicę, ale nie zrobi tego dopóki nie poprawi się sytuacja w USA.

Granica Kanady z USA została zamknięta w marcu, porozumienie jest przedłużane co 30 dni. Ruch między Kanadą a USA ogranicza się do przewozu towarów i niezbędnych przejazdów, do Kanady mogą wjeżdżać bez ograniczeń tylko Kanadyjczycy i osoby posiadające prawo stałego pobytu, a także osoby, których dotyczą specyficzne wyjątki. W czerwcu Ottawa zgodziła się na wjazd bezpośrednich członków rodziny rozdzielonych przez obostrzenia.

Na początku października rząd Kanady zezwolił na wjazd na teren kraju większej liczbie członków rodzin Kanadyjczyków i osobom, w których przypadku mogą być uwzględniane powody humanitarne, jak na przykład spotkanie z ciężko chorą bliską osobą. Przy tym każdy korzystający z rozszerzonych wyjątków musi uzyskać przed podróżą zgodę na wjazd do Kanady. Również w październiku zwiększono możliwości wjazdu do Kanady zagranicznych studentów.

Z Toronto Anna Lach