Kanada: Granice otwarte dla zaszczepionych turystów

Od wtorku władze Kanady zezwalają na wjazd do kraju wszystkim w pełni zaszczepionym przeciw Covid-19 podróżnym bez konieczności odbywania kwarantanny po przyjeździe. Dotyczy to także turystów.

Półtora roku po zamknięciu granic z powodu pandemii i zgodnie z lipcowymi zapowiedziami premiera Justina Trudeau znów możliwy jest wjazd do Kanady podróżnych, którzy nie są niezbędnymi pracownikami. Od miesiąca wjeżdżać do Kanady mogli zaszczepieni Amerykanie, wcześniej poluzowano wymogi wobec Kanadyjczyków i osób z prawem stałego pobytu.

Podróżni muszą mieć dowód, że zostali w pełni zaszczepieni na przynajmniej 14 dni przed przylotem jedną z dopuszczonych do użytku w Kanadzie szczepionek, nie mogą mieć żadnych objawów Covid-19, muszą okazać negatywny wynik testu PCR i muszą być gotowi na dodatkowy test już po przylocie do Kanady, jeśli taką decyzję podejmie urzędnik. Nie ma natomiast obowiązku kwarantanny, ani konieczności przebywania przez trzy dni w autoryzowanym przez rząd hotelu w oczekiwaniu na wynik testu po przylocie.

Uznawane są tylko szczepionki koncernów AstraZeneca, Pfizer, Moderna i Johnson & Johnson. W Kanadzie nie ma jeszcze federalnych regulacji dotyczących paszportów szczepionkowych i do weryfikacji danych o wykonanych szczepieniach i testach służy aplikacja ArriveCAN, dostępna na stronie internetowej rządu Kanady lub jako aplikacja na telefon. Za oszustwo grozi kara do 750 tys. CAD i sześć miesięcy więzienia.

Pozostały dwa kraje, z których Kanada nie przyjmuje lotów bezpośrednich - Indie i Maroko.

Zarząd lotnisk w metropolii Toronto (GTAA - Greater Toronto Airports Authority) już w sierpniu przekazał w komunikacie, że procedury na lotnisku mogą teraz trwać nawet trzy godziny dłużej niż zwykle. "Jeśli przylot nastąpi w godzinach większego obciążenia, pasażerowie mogą zostać poproszeni o opuszczenie samolotu i poczekanie" - podkreślono.

Lotnisko Pearsona w Toronto tydzień temu opublikowało komunikat, w którym podkreśliło, że podróżni wybierający się zagranicę powinni przyjechać na lotnisko "przynajmniej trzy godziny przed wylotem" i uprzedziło, że po przylocie z zagranicy procedury "mogą zająć trzy godziny lub dłużej zależnie od konkretnych okoliczności". Lotnisko zwróciło też uwagę na możliwe zmiany w odbiorze bagażu, który może zostać zdjęty z taśmy jeszcze zanim pasażerowie danego samolotu przejdą przez odprawę. Przypomniano też, że odbierający podróżnych z lotniska muszą czekać poza halą przylotów.

Federalne dane wskazują, że dla zachorowań, w których prześledzono kontakty chorych, a jest to około trzech czwartych wszystkich przypadków, tylko w 0,8 proc. przypadków źródłem zarażenia był podróżny, który przybył do Kanady, a w przypadku 1 proc. chory podróżował poza granice kraju.

Jak we wtorek podała agencja Canadian Press, po otwarciu granic dla zaszczepionych Amerykanów, między 9 a 26 sierpnia, losowo wykonywane testy na pasażerach przylatujących z USA wykazały odsetek zachorowań na poziomie 0,19 proc., mimo że w USA w tym czasie notowano wzrost infekcji koronawirusem.

W Kanadzie narasta czwarta fala Covid-19, a naczelna lekarz kraju dr Theresa Tam opublikowała w piątek najnowsze projekcje rozwoju sytuacji. Według federalnych specjalistów, jeśli tempo szczepień nie przyspieszy, szczególnie w grupie wiekowej 18-29 lat, i nie zostaną wprowadzone ponownie większe obostrzenia, do końca września liczba nowych zachorowań może wzrosnąć do 15 tys. dziennie. Tam zwróciła uwagę, że nadchodząca jesień oznacza częstsze przebywania w przestrzeni zamkniętej, a więc konieczność zachowywania odległości i noszenia maseczek.

Według danych federalnego resortu zdrowia, 83,42 proc. osób powyżej 12. roku życia otrzymało już przynajmniej jedną dawkę szczepionki, zaś 76,35 proc. jest w pełni zaszczepionych. Poniedziałek był Kanadzie dniem świątecznym (Labour Day) i ostatnie dane pochodzą z piątku.

Między rozpoczęciem szczepień w połowie grudnia 2020 roku a końcem sierpnia br. spośród odnotowanych w tym okresie 642,5 tys. nowych zakażeń 88,6 proc. chorych było niezaszczepionych, 10,3 proc. to osoby przynajmniej częściowo zaszczepione, ale jeszcze bez choćby częściowej odporności organizmu, a tylko 1,1 proc. to osoby w pełni zaszczepione. 75 proc. nowych infekcji to osoby zakażone wariantem Delta.

Z Toronto Anna Lach