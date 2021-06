Kanada: Granice zamknięte dla podróżnych do 21 lipca

Granica Kanady z USA pozostanie zamknięta do 21 lipca, przedłużono też zakaz przylotów dla podróżnych z innych krajów. W poniedziałek zostaną podane nowe informacje dla osób w pełni zaszczepionych – zapowiedział rząd federalny.

"W porozumieniu z USA przedłużamy restrykcje dotyczące podróży zagranicznych, które nie są niezbędne, w tym podróży do USA, aż do 21 lipca 2021. Jak wspominaliśmy, rząd przewiduje rozwiązania dla będących w pełni zaszczepionych Kanadyjczyków, osób z prawem stałego pobytu i innych osób, które mogą wjeżdżać do Kanady" - poinformował w piątek na Twitterze minister bezpieczeństwa publicznego Bill Blair, dodając, że szczegóły tych rozwiązań zostaną podane w poniedziałek.

Premier Kanady Justin Trudeau przypomniał podczas piątkowej konferencji prasowej, że jednym z określonych wcześniej warunków rozpoczęcia łagodzenia restrykcji na granicy jest zaszczepienie ponad 75 proc. Kanadyjczyków przynajmniej jedną dawką szczepionki oraz to, by przynajmniej 20 proc. Kanadyjczyków było w pełni zaszczepionych przeciw Covid-19. Premier liczy, że cel ten może zostać osiągnięty przed 1 lipca.

Według danych podawanych przez publicznego nadawcę CBC, do piątku przynajmniej jedną dawkę otrzymało 65,5 proc. Kanadyjczyków, a 16,5 proc. jest w pełni zaszczepionych.

W Kanadzie opieka zdrowotna jest w gestii prowincji i rząd federalny nie ma danych o osobach zaszczepionych, więc docelowe rozwiązanie w sprawie paszportów szczepionkowych musi być uzgodnione przez wszystkie prowincje i terytoria - podkreślił w piątek premier. Obecnie trwają prace nad rozwiązaniami w średnim terminie, które wykorzystają istniejącą aplikację ArriveCAN, a której już obecnie muszą używać osoby przylatujące i przyjeżdżające do Kanady. Trudeau dodał, że jesienią należy spodziewać się przedstawienia ogólnokanadyjskiego rozwiązania, które byłoby akceptowane na całym świecie.

"Nawet w pełni zaszczepione osoby mogą przenosić wirusa" - tłumaczył premier przyczyny, dla których cały czas utrzymywane są ograniczenia podróży, w tym obowiązek udania się do hotelu po przylocie do Kanady i poddania się testowi.

Trudeau, który jest zaszczepiony pierwszą dawką szczepionki AstraZeneca, sam poddał się obostrzeniom po powrocie ze szczytu w Brukseli na początku tygodnia, najpierw oczekując w hotelu wyników obowiązkowego testu, a obecnie, przebywając w domu na dwutygodniowej kwarantannie.

Premier przyznał, że wyzwaniem są międzynarodowe uzgodnienia w sprawie uznawania szczepionek. M.in. w tej sprawie trwają rozmowy z USA. 2 mln Kanadyjczyków otrzymało przynajmniej jedną dawkę AstraZeneca. "W Kanadzie dopuściliśmy do użytku cztery szczepionki (...) musimy zapewnić, by osoby zaszczepione AstraZeneką nie były na gorszej pozycji" - podkreślił. Obecnie prowincje kanadyjskie stosują się do zalecanej przez naukowców zasady, by osobom, które wcześniej szczepiły się AstraZenecą podawać jedną z dwóch dostępnych szczepionkę mRNA, chyba że ktoś zdecyduje się na drugą dawkę AstraZeneki.

Granica Kanady z USA została zamknięta w marcu ub.r. i od tego czasu porozumienie jest przedłużane co 30 dni. Ruch między Kanadą a USA ogranicza się do przewozu towarów i niezbędnych przejazdów, do Kanady mogą wjeżdżać bez ograniczeń tylko Kanadyjczycy i osoby posiadające prawo stałego pobytu, a także osoby, których dotyczą specyficzne wyjątki, m.in. kierowcy ciężarówek i pracownicy służby zdrowia.

Kanadyjczycy powracający do kraju muszą poddać się m.in. testom wykonywanym po przylocie, na których wyniki należy czekać w opłaconym przed podróżnego hotelu. Osoby z negatywnym wynikiem mogą kontynuować podróż do domu, ale tam muszą odbyć kwarantannę.

Z Toronto Anna Lach