Kanada: Gubernator Generalna Julie Payette podała się do dymisji

Gubernator Generalna Kanady Julie Payette podała się w czwartek do dymisji, w związku z raportem o toksycznych warunkach pracy. Nigdy wcześniej w Kanadzie nie doszło do takiej sytuacji.

W czwartek kanadyjskie media ujawniły, że raport zewnętrznej firmy potwierdził wysuwane w minionych latach zarzuty, że Payette i jej sekretarz Assunta di Lorenzo były odpowiedzialne za stworzenie toksycznych warunków pracy. Dziennik "The Globe and Mail", który napisał pierwszy o konkluzjach raportu, określił je jako "bardzo ostre". Publiczny nadawca CBC podał, że "są obciążające" i opisywał przypadki poniżania pracowników.

Jak podawała telewizja Global News, powołując się na archiwa biblioteki parlamentu, nie ma informacji, by kiedykolwiek podobna sytuacja miała miejsce w Kanadzie, nie ma nawet informacji, by kiedykolwiek premier Kanady zwrócił się do Gubernatora Generalnego o dymisję.

Prace nad raportem rozpoczęły się jesienią ub.r. po serii odejść z pracy w Rideau Hall (rezydencji Generalnej Gubernator) i pojawiających się w mediach oskarżeniach o skandaliczne traktowanie pracowników biura.

Payette jest naukowcem, inżynierem, w 1992 rozpoczęła pracę w Canadian Space Agency (Kanadyjskiej Agencji Kosmicznej), uczestniczyła w dwóch lotach w kosmos i spędziła prawie miesiąc na międzynarodowej stacji kosmicznej. Od 2017 r. była 29. Gubernatorem Generalnym Kanady.

W systemie westminsterskim gubernator reprezentuje brytyjskiego monarchę, który w Kanadzie jest głową państwa. Gubernator jest więc wicekrólem, drugą osobą w państwie, po brytyjskim monarsze, a przed premierem rządu. Od 1931 r. Gubernator Generalny jest rekomendowany przez premiera Kanady i mianowany formalnie przez brytyjskiego monarchę, który przedtem sam dokonywał wyboru.

Gubernator Generalny ma w Kanadzie zarówno rolę ceremonialną jak i konstytucyjną, m.in. podpisuje przyjęte przez parlament ustawy zanim wejdą one w życie, może zawieszać obrady parlamentu lub rozwiązać parlament na wniosek premiera, co prowadzi wówczas do wyborów.

W innych krajach Commonwealthu zdarzało się w przeszłości, że gubernator generalny rezygnował. Stało się tak np. w Australii w 2003, gdy z urzędu odszedł Peter Hollingworth, wobec którego stawiano zarzuty o niewłaściwe postępowanie w sprawie o molestowanie seksualne, gdy był arcybiskupem Brisbane - przypomniało CBC.

Do czasu mianowania następnego Generalnego Gubernatora funkcję tę będzie pełnił przewodniczący Sądu Najwyższego Kanady sędzia Richard Wagner. Premier nie musi jednak wskazywać od razu następnego kandydata na gubernatora, taka sytuacja miała miejsce w 1952 r.

Jak wyjaśniała agencja The Canadian Press, o podanie się Gubernatora Generalnego do dymisji może poprosić premier. W przypadkach odmowy premier może poprosić królową brytyjską o usunięcie z urzędu kontrowersyjnego Gubernatora.

Z Toronto Anna Lach