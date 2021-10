Kanada: Indiańskie konie przetrwały dzięki hodowcom, wbrew urzędnikom

Rasa indiańskich koni, żyjących w rejonie Wielkich Jezior, przetrwała dzięki zapalonym hodowcom i wbrew zamiarom urzędników. Ojibwe spirit horses w tym tygodniu pokazywane są podczas festiwalu w Ottawie.

Ojibwe spirit horses (konie-duchy Ojibwe) uważane są za jedyną rasę indiańskich koni na terenach obecnej Kanady, która przetrwała do dzisiejszych czasów. Drobne i silne konie żyły dziko m.in. w lasach Ontario, ale były też wykorzystywane do jazdy i prac w lesie. Nie należały formalnie do nikogo, ponieważ prywatna własność zwierząt była sprzeczna z etyką Indian Ojibwe.

Kiedy w pierwszej połowie XX wieku pojawiły się maszyny rolnicze z silnikami spalinowymi, konie uznane zostały przez przemysł za mięso do puszek z żywnością dla psów. Liczące tysiące koni stada były wybijane i w 1977 roku doliczano się już tylko czterech Ojibwe spirit horses. Wówczas kanadyjscy urzędnicy z niejasnych powodów uznali indiańskie konie za zagrożenie epidemiczne i cztery klacze miały zostać zastrzelone.

Jak piszą na swojej stronie internetowej hodowcy z TJ Stables, pięciu Indian Ojibwe z Bois Forte i Lac La Croix wykradło konie, załadowało je do przyczepy i po zamarzniętym jeziorze przewiozło do prywatnej posiadłości w amerykańskiej Minnesocie. Jak podaje portal Broadview.org, zwierzęta przetrwały dzięki gościnnemu fińskiemu farmerowi. Konie rozmnażano krzyżując je z mustangami. Rare Breeds Canada, kanadyjska organizacją zajmująca się pomocą w utrzymywaniu dawnych ras zwierząt pomogła w latach 90. w przeniesieniu części stada z powrotem do Kanady.

Tymczasem m.in. właściciele Grey Raven Ranch i znajdującej się w Chatam Kent w Ontario stadniny TJ Stables zaczęli odtwarzać rasę konia-ducha Ojibwe we współpracy z innymi miłośnikami tych koni. Odnaleziono w 1986 roku m.in. niewielkie stado w Fort Francis. Obecnie, jak podaje Ojibwe Horse Society, jest ok. 150-170 koni. Są używane m.in. w hipoterapii, turystyce i, jak piszą hodowcy, sprawdzają się także w zawodach.

Ojibwe spirit horses wyglądają jak drobne konie, wzrostem przypominają raczej kuce. Dawniej nazywano je zresztą Lac La Croix Indian Pony, indiańskimi kucami z Lac La Croix lub kucami z Wyspy Walpole. Pokazywane są podczas trwającego do końca tygodnia Tagwagi Festival na Madahoki Farm w Ottawie, jesiennego festiwalu organizowanego przez Indian.

Indianie nazywają niekiedy te konie "małymi konikami z wielkich lasów". Choć naukowcy uważają, że konie w obu Amerykach wyginęły ok. 11 tys. lat temu, Indianie wierzą, że konie-duchy Ojibwe żyły w północnej Ameryce zanim pojawiły się mustangi, konie będące potomkami hiszpańskich koni.

Amerykański genetyk specjalizujący się w rasach końskich dr Gus Cothran zaproponował stworzenie profilu genetycznego indiańskich koni i prześledzenie ich pochodzenia. Portal Broadview.org cytował Cothrana, który napisał, że Ojibwe spirit-horse jest genetycznie odrębny i "nie pokazuje żadnych związków z innymi hodowlanymi rasami koni".

Z Toronto Anna Lach