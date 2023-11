Kanada: Interpol i FBI włączyły się w dochodzenie w sprawie cyberataku na pięć szpitali

Pięć szpitali w kanadyjskiej prowincji Ontario padło ofiarą cyberataku, w którym chodzi o okup. W dochodzenie włączyły się Interpol i FBI – poinformowały szpitale we wtorek. Część pacjentów w terapiach nowotworowych musiano przenieść.

Szpitale potwierdziły we wtorkowym komunikacie, że cyberatak, z którym mają problem od tygodnia, to próba wyłudzenia pieniędzy. Problem stał się na tyle dotkliwy, że pacjentów radioterapii musiano przenieść do innych szpitali, a część operacji przesunięto na inne terminy - podał publiczny nadawca CBC.

W dochodzenie włączyły się też Interpol i FBI, o problemie poinformowano regulatorów rynku i urzędy zajmujące się ochroną danych osobowych. Specjaliści, z którymi współpracują szpitale, stwierdzili już, że dane niektórych pacjentów i pracowników zostały skopiowane i "istnieje możliwość, że podmioty odpowiedzialne za ten atak mogą ujawnić część ukradzionych danych" - podały szpitale we wspólnym komunikacie. Osoby, których dane mogły zostać skopiowane, zostaną o tym poinformowane.

Eksperci, którzy wypowiadali się dla CBC podkreślali, że jeśli dane zostaną udostępnione, to raczej będą sprzedane w celu późniejszych wyłudzeń, w transakcjach na zakamuflowanych portalach, w tzw. dark web.

Problem trwający od tygodnia dotyczy pięciu szpitali w południowo-zachodnim Ontario: Bluewater Health, Chatham-Kent Health Alliance, Erie Shores HealthCare, Hôtel-Dieu Grace Healthcare oraz Windsor Regional Hospital. Systemy IT są obsługiwane przez firmę TransForm, utworzoną w minionych latach przez te szpitale.

W sobotę doszło do cyberataku na system torontońskich bibliotek publicznych, Toronto Public Library, jeden z największych takich systemów na świecie. We wtorek wieczorem, jak podała TPL w komunikacie, nadal niedostępna była strona TPL, dostęp do książek w formie elektronicznej, nie można było się zalogować na swoje konto, nie działały komputery w oddziałach i drukarki.

Z Toronto Anna Lach