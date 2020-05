Kanada: Już ponad 80,5 tys. przypadków Covid-19 i ponad 6 tys. zgonów

W Kanadzie w ciągu ostatniej doby pojawiły się 453 nowe przypadki zarażenia wirusem SARS-CoV-2, a zmarły 32 osoby - poinformowały w czwartek służby zdrowia. W sumie odnotowano jak dotąd 80 555 przypadków i 6 062 zgony.

Laboratoria w całym kraju przebadały na obecność wirusa w sumie ponad 1,37 mln osób, z czego pozytywny wynik uzyskano średnio w 5 proc. przypadków - poinformowała w czwartek naczelna lekarz kraju Theresa Tam.

W najludniejszej prowincji, Ontario, koronawirusem zaraziło się ponad 24,1 tys. osób, a prawie 2 tys. osób zmarło. W ciągu ostatniej doby przybyło 413 nowych przypadków.

W najbardziej dotkniętej epidemią prowincji, Quebecu, całkowita liczba zarażonych to blisko 44,8 tys., a liczba zgonów to ponad 3,7 tys. Od piątku władze prowincji zezwolą na zgromadzenia do 10 osób na świeżym powietrzu pod warunkiem zachowania odpowiedniego dystansu.

Theresa Tam w czwartek ponownie poruszyła temat noszenia nieprofesjonalnych maseczek. Jak napisała na Twitterze, zakrywanie twarzy jest rekomendowane, kiedy nie ma możliwości zachowania dwumetrowego dystansu, na przykład podczas korzystania z transportu publicznego czy w zatłoczonych miejscach. Maseczki nie są jednak polecane dla dzieci w wieku poniżej 2 lat, dla osób mających trudności z oddychaniem czy z niepełnosprawnościami.

Jeszcze w środę premier Kanady powiedział, że nosi maseczkę, chroniąc otoczenie przed koronawirusem, gdy nie da się zachować dwóch metrów odległości od innych osób.

Z Toronto Alicja Minda