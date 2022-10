Kanada: Kanadyjscy parlamentarzyści wysoko oceniają potencjał relacji z Polską

Z punktu widzenia Kanady Polska jest ważnym krajem, możliwości współpracy interesują nie tylko rząd, także parlamenty. Polskę odwiedziła grupa kanadyjskich parlamentarzystów, szef grupy Francesco Sorbara w rozmowie z PAP zwrócił uwagę na potencjał współpracy.

"Kanada i Polska mają dobre relacje od lat, ale myślę, że być może nie poświęcano im wystarczającej uwagi, wykorzystując pełnię potencjału" - powiedział PAP Sorbara, który jest przewodniczącym Parlamentarnego Stowarzyszenia Kanada - Europa.

"Co roku w ramach dyplomacji parlamentarnej wybieramy kraj w Europie, który odwiedzamy. W tym roku wybraliśmy Polskę, uznaliśmy, że należy lepiej przyjrzeć się krajowi, który od 1989 r. jest intensywnie zajęty swoją modernizacją i integracją z Unią Europejską, a obecnie bezpośrednio dotykają go skutki wojny na Ukrainie" - dodał.

Sorbara zwrócił uwagę na działania Polski interesujące z kanadyjskiej perspektywy, takie jak integracja z europejskimi łańcuchami dostaw czy podejście do bezpieczeństwa energetycznego i dywersyfikacja dostaw.

Jednym z polityczno-gospodarczych projektów wdrażanych w Kanadzie jest taka zmiana powiązań gospodarczych, by przynosiły one korzyści przede wszystkim państwom, działającym zgodnie z zasadami praworządności. W Kanadzie mówi się o tym niekiedy "doktryna Freeland", sama wicepremier i minister finansów Chrystia Freeland używa pojęcia "friendshoring", proponowanego przez amerykańską minister finansów Janet Yellen. To przeciwieństwo offshoringu, przenoszenia miejsc pracy do krajów, gdzie jest tania siła robocza, dotyczy takiego lokowania inwestycji, by przynosiły korzyści demokratycznym sojusznikom i takiego tworzenia łańcuchów dostaw, by nie mogli im zaszkodzić dyktatorzy.

"Przykładem takiej współpracy jest realizowana we współpracy z Kanadą morska farma wiatrowa Baltic Power. Właśnie na tym poziomie odbywa się +friendshoring+" - podkreślił Sorbara.

Parlamentarzysta wskazał też na rolę Polski jako pośrednika w kontaktach z innymi krajami, np. z Ukrainą. "Znaczenie Polski dla NATO będzie rosnąć, można tak bardzo bezpiecznie powiedzieć" - dteirtdził Sorbara, zwracając uwagę na pomoc wojskową ze strony Polski dla Ukrainy, i takie wspólne przedsięwzięcia, jak niedawno podpisane przez minister obrony Kanady Anitę Anand porozumienie, dzięki któremu ukraińscy żołnierze będą szkoleni przez kanadyjskich specjalistów na terenie Polski.

Dodał, że wielkie wrażenie robi w Kanadzie pomoc polskiego społeczeństwa dla Ukrainców i podkreślił jak ważne jest, by wspierać dalsze możliwości udzielania pomocy.

"Spotykaliśmy się z przedstawicielami czterech-pięciu organizacji dziennie, od OBWE, przez UNHCR, Czerwony Krzyż, Rzecznika Praw Obywatelskich, przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, gdzie mieliśmy bardzo wyczerpujące informacyjnie spotkanie dotyczące m.in. Rosji, mieliśmy bardzo dobre spotkanie z wiceministrem spraw zagranicznych Marcinem Przydaczem, rozmawiając m.in. o relacjach kanadyjsko-ukraińskich, o wojnie i możliwej pomocy ze strony Kanady, z komisarzami UE, z parlamentarną grupą polsko-kanadyjską. Rozmawialiśmy tak o polityce zagranicznej, jak o sprawach ukraińskich, jak i też polskim systemie sądownictwa" - podsumował Sorbara.

Według informacji zamieszczonych na Twitterze przez służby prasowe kanadyjskiej Izby Gmin, planowana jest wizyta polskich parlamentarzystów w Kanadzie.

Z Toronto Anna Lach