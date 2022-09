Kanada: Kanadyjski Kongres Ukraiński apeluje do Ottawy o cofnięcie zgody na zwrot turbin do Nord Stream

Kanadyjski Kongres Ukraiński zwrócił się w środę do rządu Kanady, by cofnął zgodę na zwrot serwisowanych w Montrealu turbin wykorzystywanych w gazociągu Nord Stream 1.

Przewodniczący Kanadyjskiego Kongresu Ukraińskiego Ihor Michalyczyszyn powiedział podczas posiedzenia parlamentarnej komisji spraw zagranicznych, że Kanada musi "pokazać siłę" - relacjonowała agencja The Canadian Press.

Wcześniej, w lipcu br. Światowy Kongres Ukraińców zwrócił się do sądu Kanadzie, by orzekł o zasadności zwrotu do Niemiec turbin do gazociągu Nord Stream 1 po tym, gdy rząd Kanady wydał czasową zgodę na zwrot tych turbin. Wniosek został złożony do Sądu Federalnego, rozpatrującego w Kanadzie część spraw dotyczących federalnej jurysdykcji.

W sierpniu członkowie komisji parlamentarnej, która w lipcu zajęła się kwestią turbin, wysłuchali informacji przedstawionych przez minister spraw zagranicznych Kanady Melanie Joly, która wskazywała, że Kanadzie chodziło o wykazanie blefu ze strony Rosji, ponieważ możliwość zwrotu turbin odebrała Rosji pretekst do ograniczania dostaw gazu do Europy.

Jak podała The Canadian Press, argumenty rządu znajdują się w dokumentach dostarczonych sądowi. O rosyjskim blefie mówił premier Kanady Justin Trudeau podczas sierpniowej wizyty kanclerza Niemiec Olafa Scholza. Scholz powiedział, że decyzja Kanady pomogła "zdemaskować strategię Putina", której częścią jest doprowadzenie do niezgody między sojusznikami.

Jednorazowe uchylenie sankcji w lipcu br. umożliwiło przekazanie do Niemiec naprawianej w Montrealu turbiny używanej przez Gazprom w Nord Stream 1, dało też Siemensowi Canada dwuletnie uchylenie sankcji, by umożliwić naprawę pięciu pozostałych turbin, zgodnie z harmonogramem serwisowania. Po remontach turbiny mają być zwracane do Niemiec. Rosjanie nie odebrali dotychczas pierwszej turbiny.

We wtorek wicedyrektor rosyjskiego Gazpromu Witalij Markełow powiedział Reutersowi, że przesyłanie gazu przez Nord Stream 1 nie będzie wznowione dopóki Siemens Energy nie naprawi usterek aparatury. Siemens zaprzecza jakoby Rosjanie zlecili naprawy i twierdzi, że usterki, na które powołuje się Gazprom, można usunąć na miejscu.

Z Toronto Anna Lach

