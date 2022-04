Kanada: Kolejne sankcje wobec Rosji; na liście objętych restrykcjami - dwie córki prezydenta Rosji

Kanada nałożyła kolejne sankcje na Rosję; dotyczą one 14 osób, w tym dwóch dorosłych córek Władimira Putina – poinformowała we wtorek w komunikacie minister spraw zagranicznych Melanie Joly.

"Nowe sankcje nałożono na 14 współpracowników rosyjskiego reżimu, w tym oligarchów i członków ich rodzin. Dotyczy to również dwóch dorosłych córek prezydenta (Rosji Władimira) Putina" - przekazano w komunikacie kanadyjskiego MSZ. Zapewniono, że Kanada "nie ustanie w wysiłkach, by pociągnąć do odpowiedzialności (...) Putina i jego wspólników za inwazję rosyjskiego reżimu na Ukrainę".

W komunikacie wskazano też na raport OBWE z ubiegłego tygodnia, w którym potwierdzono, że rosyjskie siły zbrojne dopuszczają się okrucieństw i pogwałcenia praw człowieka na Ukrainie, "w tym zbrodni wojennych i najprawdopodobniej zbrodni przeciw ludzkości". Zapowiedziane zostały dalsze sankcje ze strony Kanady.

Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę Kanada nałożyła sankcje na ponad 750 osób i podmiotów z Rosji, Białorusi i Ukrainy. Kanadyjskie sankcje oznaczają m.in. zamrożenie aktywów i zakaz transakcji z osobami i podmiotami objętymi sankcjami.

Z Toronto Anna Lach