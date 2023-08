Kanada: Kolumbia Brytyjska ogłosiła stan wyjątkowy z powodu pożarów lasów

Rząd Kolumbii Brytyjskiej ogłosił w piątek wieczorem stan wyjątkowy w całej prowincji z powodu pogarszającej się sytuacji i rozszerzających się pożarów lasów – poinformował premier prowincji David Eby.

"Bądźcie przygotowani. Jeśli otrzymacie nakaz ewakuacji, proszę, wyjedźcie" - apelował Eby do mieszkańców Kolumbii Brytyjskiej, podkreślając podczas konferencji prasowej, że w tym roku pożary lasów przybrały nieznane wcześniej rozmiary. Eby wyjaśnił, że stan wyjątkowy zostaje ogłoszony na terenie całej prowincji ponieważ daje to rządowi większe możliwości korzystania z różnych zasobów.

"Sytuacja jest niemożliwa do przewidzenia" - podkreślił Eby dodając, że w ciągu minionych 24 godzin nakaz ewakuacji, który początkowo dotyczył 4800 domów, objął 15 tys. osób.

Minister ds. sytuacji kryzysowych Bowinn Ma podkreśliła, że rząd podjął decyzję o ogłoszeniu stanu wyjątkowego po wysłuchaniu opinii ekspertów. Dodała, że zmiany sytuacji są szybkie, a w wielu miejscach potencjalne zagrożenie zmieniało się w zagrożenie bezpośrednie "jakby padały kostki domina". Zaapelowała do turystów planujących wyjazdy do Kolumbii Brytyjskiej, by zrezygnowali z tych planów i podeszli do "sytuacji tak poważnie, jak podchodzą do niej mieszkańcy tych terenów".

Według danych rządu Kolumbii Brytyjskiej, obecnie 20 tys. osób zostało powiadomionych o alercie ewakuacyjnym, zaś nakaz ewakuacji otrzymało 15 tys. osób.

Wcześniej, w piątek rano, stan wyjątkowy ogłoszono w liczącym 150 tys. mieszkańców mieście Kelowna, a w czwartek - w Zachodniej Kelowna, po zachodniej stronie jeziora Okanagan, nad którym leżą oba miasta. Media podały, że pożary zniszczyły wiele budynków. Na północ od Zachodniej Kelowna, zniszczony został całkowicie jeden z ośrodków turystycznych, a uniwersytecki kampus w Kelowna został ewakuowany.

Pożarów o wielkiej skali doświadczają również Terytoria Północno-Zachodnie. Trwa ewakuacja Yellowknife, stolicy Terytoriów. Premier Justin Trudeau, który przerwał wakacje i w piątek odwiedził centrum dla ewakuowanych z Yellowknife otwartym w Edmonton w Albercie, zapewnił, że rząd federalny będzie wspierał Terytoria Północno-Zachodnie i jest gotowy pomóc miastu Kelowna.

Z Toronto Anna Lach