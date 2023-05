Kanada: Kongres Polonii Kanadyjskiej obchodzi 90-lecie, w niedzielę polonijna parada w Toronto

Kongres Polonii Kanadyjskiej (KPK), największa polonijna organizacja w Kanadzie, obchodzi swoje 90-lecie. W niedzielę w Toronto odbędzie się polonijna parada z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Celem KPK jest jednoczenie polonijnej społeczności, promowanie polskiej kultury i historii, w tym wkładu Polaków w rozwój Kanady, a także wsparcie i reprezentowanie interesów Polonii wobec rządu Kanady.

Kongres Polonii Kanadyjskiej to obecna nazwa organizacji zarejestrowanej w lutym 1933 roku jako Federation of Polish Societies of Canada (Federacja Polskich Stowarzyszeń w Kanadzie). W ramach KPK działają okręgi, których jest obecnie czternaście. W całej Kanadzie ponad 1 mln mieszkańców ma polskie pochodzenie, a ponad połowa z nich mieszka w prowincji Ontario.

KPK będzie świętować swoje 90-lecie już w sobotę. W niedzielę zaś na maszt przed ratuszem w Toronto zostanie wciągnięta polska flaga, a przez ulice śródmieścia przejdzie polska parada z okazji 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, organizowana przez KPK. Maj jest w prowincji Ontario obchodzony od ubiegłego roku jako Miesiąc Dziedzictwa Polskiego.

Z Toronto Anna Lach