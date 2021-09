Kanada: Koniec postępowania ekstradycyjnego wiceprezes Huawei

Na wniosek Stanów Zjednoczonych sąd w Vancouver zakończył w piątek postępowanie ekstradycyjne wiceprezes Huawei Meng Wanzhou – podały kanadyjskie media.

Podczas krótkiego posiedzenia sądu w Vancouver sędzia Heather Holmes podpisała dokumenty, które kończą postępowanie ekstradycyjne. Decyzji sądu w sprawie ekstradycji, po przesłuchaniach zakończonych w sierpniu, oczekiwano nie wcześniej niż w październiku.

Kilka godzin wcześniej w piątek sąd w Nowym Jorku zatwierdził warunkowe zawieszenie postępowania o oszustwo, które było podstawą wniosku ekstradycyjnego Meng w Kanadzie. Wcześniej prawnicy wiceprezes Huawei i Departament Sprawiedliwości USA osiągnęli porozumienie w sprawie warunkowego zawieszenia postępowania. Meng uczestniczyła w rozprawie w Nowym Jorku w formie wideokonferencji.

Meng została zatrzymana przez kanadyjskie władze na początku grudnia 2018 r., na wniosek USA, i przebywa pod nadzorem elektronicznym w areszcie domowym w swojej rezydencji w Vancouver. Amerykańscy prokuratorzy stawiali jej zarzuty oszustw m.in. dotyczących wprowadzenia w błąd banku HSBC, który z tego powodu mógł naruszyć amerykańskie sankcje nałożone na Iran.

Porozumienie obowiązuje przez cztery lata licząc od daty zatrzymania Meng i kończy się 1 grudnia 2022 r. Warunkowe zawieszenie postępowania stwierdza, że jeśli Meng wypełni nałożone na nią zobowiązania, rząd USA nie będzie podtrzymywał zarzutów, w razie naruszenia warunków porozumienia postępowanie może zostać wznowione.

Jak podkreślają kanadyjskie media, znalezienie rozwiązania w sprawie, która doprowadziła do poważnego pogorszenia stosunków kanadyjsko-chińskich oznacza, że może również znaleźć się rozwiązanie w przetrzymywanych od grudnia 2018 r. w Chinach dwóch Kanadyjczyków: Michaela Spavora i Michaela Kovriga.

Publiczny nadawca CBC cytował w piątek byłego kanadyjskiego dyplomatę w Chinach Colina Robertsona, który wskazywał, że obecnie negocjacje z udziałem Kanady, ale przede wszystkim między USA a Chinami będą dotyczyły właśnie uwolnienia obu Kanadyjczyków.

Spavor i Kovrig zostali aresztowani w Chinach 10 grudnia 2018 r., 9 dni po tym zatrzymaniu w Kanadzie zatrzymano wiceprezes Huawei. Na początku sierpnia br. Spavor został skazany na 11 lat więzienia i ekstradycję. Proces Kovriga zakończył się w marcu br., ale nie wiadomo, kiedy zostanie wydany wyrok w jego sprawie. Rząd Kanady stoi na stanowisku, że zatrzymania Spavora i Kovriga były arbitralne, a proces nie dotrzymywał międzynarodowych standardów.

Obaj Kanadyjczycy, jak wynika z informacji podawanych w mediach przed ich zatrzymaniem, odgrywali ważną rolę w kontaktach USA i Kanady z Koreą Płn. Spavor był od lat szefem działającej w Chinach organizacji non-profit Paektu Cultural Exchange, promującej kontakty turystyczne i gospodarcze z Koreą Płn.

To właśnie Spavor umożliwił wizyty w Korei Północnej Dennisa Rodmana w 2014 r., a potem także ówczesnego prezydenta USA Donalda Trumpa. Pisał o tym m.in. "The Japan Times" w lutym 2016 r, wspominając wielokrotne kontakty Spavora z Kim Jong Unem. Dziennikarz "The Japan Times" cytował rozmowę ze Spavorem, który powiedział, że "hokej może być jedynym sposobem budowania przyjaznych relacji i zaufania" między Kanadą a Koreą Płn. O roli Kanadyjczyka w zorganizowaniu wizyty Rodmana w Korei Płn. pisała także agencja Associated Press, a za nią inne media.

Spavor był przez media azjatyckie i krajów Bliskiego Wschodu uważany za eksperta ds. relacji między Chinami a Koreą Północną.

Kovrig jest przyjacielem Spavora i tak jak on był często komentatorem mediów azjatyckich i zachodnich. Jako dyplomata Kovrig przygotował m.in. oficjalną wizytę premiera Kanady Justina Trudeau w Hongkongu w 2016 r., a także nawiązywał kontakty, w tym z chińskimi dysydentami. Po zakończeniu pracy w dyplomacji pracował dla brukselskiego think-tanku International Crisis Group.

Jak mówiła PAP kanadyjska dziennikarka śledcza Amy MacPherson, która dokumentowała informacje nt. roli Spavora i Kovriga w kontaktach USA z Koreą Płn., aresztowanie Kanadyjczyków najprawdopodobniej nie było przypadkiem, ale efektem problemów w relacjach amerykańsko-chińskich. Jej zdaniem "była to relacja (ze Spavorem i Kovrigiem - PAP) o niezbyt wysokiej temperaturze, zależnej od aktualnego stanu zagranicznej polityki Donalda Trumpa. Kiedy amerykańscy Republikanie zagrali kartą Meng, Chińczycy przerwali operację obserwowania Spavora i Kovriga" - dodała.

Z Toronto Anna Lach