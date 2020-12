Kanada: Konsulat Generalny RP w Toronto o grudniowych polskich rocznicach

Skromną uroczystością przy tablicy pamiątkowej Konsulat Generalny RP w Toronto przypomniał o 39. rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego i o rocznicy Grudnia 1970 r.

Przy tablicy, która przypomina o wdzięczności "Polonii i Kanadyjczykom za wsparcie polskich dążeń wolnościowych w latach 80. XX wieku", zainstalowanej we wrześniu br. spotkało się w poniedziałek 10 osób, bo na takie spotkania na otwartym powietrzu pozwalają obecnie obowiązujące w Toronto zasady dotyczące COVID-19.

"Siedmioro przedstawicieli organizacji polonijnych i organizacji wspierających Polskę w tamtych czasach, troje przedstawicieli konsulatu; krótka modlitwa księdza Janusza Błażejaka za ofiary Grudnia 1970 r. i stanu wojennego - chodzi o to przecież, żeby pamiętać" - podkreślił w rozmowie z PAP konsul generalny RP w Toronto Krzysztof Grzelczyk.

We wrześniu br. przy wejściu do Konsulatu Generalnego RP zainstalowana została tablica, upamiętniająca 40. rocznicę powstania NSZZ Solidarność. "To jest obecnie naturalne miejsce dla zapalonego znicza, spotkania, chwili wspomnień" - dodał Grzelczyk.

Kongres Polonii Kanadyjskiej przypomniał w mediach społecznościowych o Dniu Pamięci Ofiar Stanu Wojennego.

Organizacje polonijne w Kanadzie wspierały materialnie NSZZ "Solidarność", a także Polaków, którzy musieli szukać miejsca zamieszkania poza Polską. Kongres Polonii Kanadyjskiej zawierał m.in. specjalne umowy z kanadyjskim rządem, by pomóc w sponsorowaniu przyjazdów, z którego mogli korzystać imigranci z Polski. Niektórzy z polskich uchodźców korzystali też w latach 80. z programów rządu Kanady.

Z Toronto Anna Lach