Kanada: Łamiących przepisy antypandemicznych policja najpierw ostrzegała, teraz stawia im zarzuty

Po miesiącach ostrzeżeń kanadyjska policja podczas trzeciej fali pandemii zaczęła stawiać zarzuty osobom ignorującym zasady wprowadzone w związku z pandemią koronawirusa. Do sądów trafiają sprawy przeciw politykom, celebrytom i Kościołom, a policja prowadzi dochodzenia także przeciw własnym funkcjonaiuszom.

Kanadyjskie media szeroko relacjonowały w minionym tygodniu najnowsze oskarżenia przeciw dwóm politykom. Parlamentarzysta Izby Gmin Derek Sloan, usunięty w styczniu br. z klubu Konserwatywnej Partiia Kanady (CPC) za przyjęcie dotacji od białych suprematystów, oraz Randy Hiller, niezależny deputowany do ontaryjskiego parlamentu, z grupą ok. 200 osób w minioną niedzielę wzięli udział w nabożeństwie w kościele w Aylmer. Politykom grozi od 10 tys. do 100 tys. CAD grzywny, a także do roku więzienia - podały media. Hillerowi i trzem innym osobom zostały też w miniony czwartek postawione zarzuty za udział w zorganizowaniu manifestacji pod restauracją w Kemptville w kwietniu ub.r.

Zgromadzenia różnych wyznań w Kanadzie w zdecydowanej większości przestrzegają obostrzeń. Tymczasem chrześcijańskie zgromadzenie w Aylmer ustawicznie podważa zakazy i policja postawiła zarzuty dziewięciu osobom, w tym mężczyźnie, który zaatakował dziennikarza. Procesy trzech osób - w tym Sloana i Hillera - mają ruszyć w czerwcu, sześć osób ma zostać ukaranych grzywną - podsumowały media. Sloan zamieścił zaś na Twitterze skan pisma z ontaryjskiego resortu sprawiedliwości do sądu w St. Thomas, w którym sąd proszony jest o wyznaczenie dnia na podjęcie decyzji o zamknięciu dostępu do kościoła w Aylmer.

Podobny głośny w ostatnich tygodniach przypadek miał miejsce w niezwiązanym z żadnym dużym chrześcijańskim wyznaniem kościołem GraceLife w Albercie. W lutym br. pastor tego kościoła został skazany na 35 dni aresztu, a na początku kwietnia br. inspektorzy sanitarni i policja zamknęli świątynię i zagrodzili do niego dostęp. Pod kościołem odbył się wówczas protest z udziałem ok. 400 osób, a dwa tygodnie temu w niedzielę policja aresztowała jedną osobę, która próbowała dostać się na ogrodzony teren. Rozprawa odbędzie się w czerwcu.

Wśród naruszających zasady znaleźli się także policjanci i pielęgniarki. Jeszcze w ub.r. w listopadzie z pracy w London Health Science Centre w Ontario została zwolniona pielęgniarka neonatologii, która stała się kłopotliwą dla swojej kliniki celebrytką organizującą protesty przeciwko lockdownom w Kanadzie i USA. Pielęgniarka z London i dwie inne kobiety organizowały protesty w ramach amerykańskiej grupy Global Frontline Nurses, która rozpowszechnia teorie spiskowe na temat pandemii.

Z kolei policja regionu Peel do czasu wyjaśnienia sprawy przesunęła do czynności administracyjnych swojego sierżanta, który podczas protestu przeciwko zamknięciu siłowni w Mississauga był bez maseczki, wymieniał uściski z protestującymi i oskarżał relacjonującego zajście dziennikarza stacji Global News o "nagrywanie i podżeganie" tłumu. Z kolei policja w Toronto prowadzi dochodzenie w sprawie dwojga swoich funkcjonariuszy, którzy - jak donosił dziennik "Toronto Star" -wszczęli kłótnię z policjantami zakazującymi dostępu do kościoła w Aylmer.

Kanada ma także swoich celebrytów, którzy próbują uzyskać rozpoznawalność, protestując przeciwko regulacjom podczas pandemii. Mężczyzna posługujący się w mediach społecznościowych nazwiskiem Chris Sky w minionych miesiącach organizował protesty przeciwko obostrzeniom na terenie Ontario, a w miniony wtorek został zatrzymany przez policję w Thunder Bay, wyznaczono już mu datę rozprawy. W minionych tygodniach organizował m.in. przejazd "konwoju wolności" przez Kanadę, media społecznościowe donosiły m.in. o żądaniach podawania bezpłatnych posiłków przez restauracje. Jak podawała stacja Global News, po wcześniejszym "marszu wolności" organizowanym z udziałem ok. 100 osób podczas Świąt Wielkanocnych w Saskatchewan zidentyfikowano ok. 40 przypadków zakażeń wariantem B.1.1.7 koronawirusa.

Tymczasem w Vancouver sędzia Ellen Gordon skazała w środę mężczyznę, który w swoim apartamencie zorganizował w styczniu br. nielegalny klub nocny, gdzie sprzedawano alkohol, grali didżeje, występowały tancerki. Wobec oskarżonego orzeczono jeden dzień pozbawienia wolności w zawieszeniu na półtora roku oraz grzywnę w wysokości 5 tys. CAD. Mężczyzna był pierwszą osobą w Kolumbii Brytyjskiej skazaną na podstawie przepisów dotyczących pandemii. Na poczet kary zaliczono mu pobyt w areszcie, ale sędzia powiedziała oskarżonemu, że gdyby prokurator domagał się wyższej kary więzienia, wydałaby taki wyrok. Sędzia nie uwzględniła argumentów obrony, że oskarżony już stracił pracę, a jego rodzice czują się zażenowani całą sytuacją. Media cytowały natomiast obszernie sędzię Gordon, która zaznaczyła, że "gdyby ktoś, kto był na zorganizowanej przez pana zabawie, zachorował i umarł, byłby pan winny morderstwa".

Z Toronto Anna Lach