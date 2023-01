Kanada: Lekarze mogliby przyjąć miliony pacjentów więcej, gdyby nie obowiązki administracyjne

Kanadyjscy lekarze mogliby przyjąć 55,6 mln pacjentów więcej rocznie, gdyby nie zajmowały im czasu niepotrzebne czynności administracyjne – oszacowano w opublikowanym w poniedziałek raporcie.

18,5 mln godzin rocznie zajmuje kanadyjskim lekarzom wypełnianie m.in. dublujących się formularzy, stąd szacunki czasu, którego brakuje dla pacjentów - wskazali analitycy Kanadyjskiej Federacji Niezależnego Biznesu (CFIB), największej organizacji małych i średnich firm w Kanadzie.

Problem jest tak powszechnie znany, że 87 proc. Kanadyjczyków uważa, iż rządy powinny zmniejszyć administracyjne obowiązki lekarzy. Według badania firmy Angus Reid z września ub.r., połowa Kanadyjczyków ma problem z umówieniem się ze swoim lekarzem rodzinnym w czasie krótszym niż tydzień.

W Nowej Szkocji rząd postanowił ograniczyć obowiązki administracyjne o 10 proc. do 2024 r. Lekarze w Nowej Szkocji szacują, że prawie dwie trzecie wypełniania papierów nie wymaga lekarskiej wiedzy. Chodzi więc m.in. o skrócenie formularzy, zniesienie obowiązku wysyłania tej samej informacji do różnych instytucji. Rząd Nowej Szkocji szacuje, że udostępniłoby to czas na ok. 150 tys. wizyt pacjentów rocznie. Na liście oczekujących jest w tej prowincji 130 tys. osób. Właśnie na podstawie danych z Nowej Szkocji analitycy CFIB oszacowali, jakie oszczędności dałoby podobne ograniczenie w całej Kanadzie.

CFIB cytował analizę Fraser Institute, w której obliczono, że Kanadyjczycy czekają obecnie na 1,2 mln wizyt i zabiegów.

Z Toronto Anna Lach