Kanada: Listy do seniorów pomysłem na utrzymanie aktywności w czasie pandemii

W Kanadzie testowane są różne pomysły utrzymywania aktywności w czasach pandemii koronawirusa. Jednym z nich są programy wymiany ręcznie pisanych listów między mieszkańcami domów dla seniorów i dziećmi.

Miejscowość Penticton w Kolumbii Brytyjskiej chce być uznana przez władze prowincji za "społeczność przyjazną starszym", co, jak tłumaczy na swojej stronie internetowej, ma oznaczać dążenie do tego, by wszyscy mieszkańcy dobrze się czuli, żyli aktywnie, angażowali się w działania podejmowane przez lokalną społeczność i prowadzili niezależne życie. W czasach pandemii stąd wziął się m.in. pomysł powrotu do idei "pen pals", listownych przyjaciół z czasów sprzed internetu. W tym przedsięwzięciu uczestniczą starsi mieszkańcy miasta i kilkudziesięciu uczniów miejscowej szkoły średniej.

Jak w mediach zwracali uwagę przedstawiciele władz Penticton, seniorzy sygnalizują swoje obawy związane z zimą, kiedy możliwości kontaktowania się ze światem zewnętrznym, i tak już ograniczone przez pandemię dla osób mieszkające w domach opieki i innych placówkach dla seniorów, jeszcze się zmniejszą.

Także w innych kanadyjskich miastach powraca się do tradycyjnych form pielęgnowania kontaktów. Podobny program jest realizowany od kilku miesięcy w mieście Regina w prowincji Saskatchewan, gdzie listy do siebie piszą mieszkańcy ośrodka Qu'Appelle House i dzieci ze szkół podstawowych. Jillian Clark, pomysłodawczyni programu, zwróciła się do dzieci i w odpowiedzi otrzymała 80 listów z całej Kanady. Od tego czasu trwa korespondencja między kilkulatkami a liczącymi niekiedy ponad sto lat mieszkańcami Qu'Appelle House, zaś z pomysłu skorzystały także inne placówki dla seniorów w mieście.

Przy tym w Penticton korespondencja między mieszkańcami jest częścią większego projektu "społeczeństwa przyjaznego wiekowi", w którym stosuje się kryteria Światowej Organizacji Zdrowia do zdefiniowania, czym jest jest takie społeczeństwo. Według WHO uwzględnia ono potrzeby osób w każdym wieku. Wśród ośmiu kryteriów są zarówno dotyczące ogólnie dostępności i bezpieczeństwa, transportu miejskiego i mieszkań (dostępność, także finansowa, oraz bezpieczeństwo), jak i możliwości zatrudnienia i angażowania się w wolontariat, oraz kryteria uwzględniające specyficzne potrzeby osób starszych. Penticton zbiera do końca listopada sugestie, pomysły i zdjęcia, by na tej podstawie określić, co mieszkańcy uważają za miasto przyjazne dla osób w każdym wieku.

Z Toronto Anna Lach