Kanada ma już 15 przypadków Omikrona

Kanada odnotowała 15 przypadków nowego wariantu Covid-19 Omikron, wskaźniki choroby ponownie mogą zacząć rosnąć w całym kraju , poinformowali w piątek przedstawiciele rządu.

Rząd federalny poinformował, że poparł zalecenie krajowej rady doradczej w sprawie szczepień, by wszyscy dorośli powyżej 50. roku życia otrzymali sześć miesięcy po zakończeniu serii szczepień zastrzyk przypominający.

Ottawa ogłosiła w zeszłym tygodniu, że będzie wymagać od osób przybywających samolotem ze wszystkich krajów z wyjątkiem Stanów Zjednoczonych, aby poddały się testowi na COVID-19, i rozszerzyła zakaz podróżowania z Afryki Południowej na 10 krajów.

"Potrzeba wzmożonej czujności pozostaje, niezależnie od tego, który wariant krąży" - powiedziała reporterom dyrektor ds. zdrowia publicznego Theresa Tam.

Rząd poinformował, że Kanada podpisała umowę z firmą Pfizer Inc na milion dawek doustnego leku przeciwwirusowego do leczenia COVID-19 oraz umowę z Merck & Co na 500 000 dawek antycovidowej pigułki.