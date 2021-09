Kanada: Manifestacja przypominająca o Kanadyjczykach więzionych w Chinach

Tysiąc dni minęło od aresztowania w Chinach Michaela Kovriga i Michaela Spavora. Kilkaset osób zebrało się w niedzielę w Ottawie na zorganizowanym przez rodziny marszu przypominającym o oskarżanych o szpiegostwo Kanadyjczykach.

Każdy kto przyłączał się do marszu był proszony o przejście 7000 kroków, tyle ile Kovrig codziennie wykonuje w swojej celi - mówiła cytowana w mediach była żona Kovriga Vina Nadjibulla. Jak relacjonował publiczny nadawca CBC, ostatnie informacje o Kovrigu ma sprzed trzech tygodni, kiedy chińskie władze zezwoliły na kontakt z kanadyjskimi dyplomatami.

Brat drugiego z Kanadyjczyków, Paul Spavor, powiedział, że kontakty z więźniem są bardzo ograniczone. Są to jedna wizyta konsularna w miesiącu i nieregularne listy. Dodał przy tym, że ma obawy, czy uwięzienie jego brata nie zostanie wykorzystane do politycznych rozgrywek, a działania rządu Kanady uznał za "niesamowite" i podkreślił, że "jak wszyscy wiemy, nie jest to prosta sytuacja, a oni bardzo ciężko pracują" .

Spavor i Kovrig zostali aresztowani w Chinach 10 grudnia 2018 r., 9 dni po tym gdy w Kanadzie zatrzymano na wniosek USA wiceprezes chińskiego koncernu Huawei Meng Wanzhou. Sąd nie wydał jeszcze decyzji w sprawie jej ekstradycji do USA.

Miesiąc temu Spavor został skazany na 11 lat więzienia i ekstradycję.

Premier Kanady Justin Trudeau potępił wówczas wydany w Chinach wyrok, wskazując na "arbitralne zatrzymanie" i brak przejrzystości. Proces Kovriga zakończył się w marcu br., ale nie wiadomo, kiedy zostanie wydany wyrok w jego sprawie.

W Kanadzie trwa obecnie kampania wyborcza przed przyśpieszonymi wyborami 20 września. Pytanie o Kovriga i Spavora zostało zadane obecnemu premierowi i liderowi partii liberalnej podczas spotkania w Markham w niedzielę. "Nie ustaniemy aż zostaną obaj bezpiecznie sprowadzeni do domu" - powiedział Trudeau, podkreślając, że rząd stosuje różne środki nacisku na Chiny, choć o większości z nich nie może mówić publicznie.

Z kolei lider konserwatystów Erin O'Toole powiedział, że konserwatyści w razie wygrania wyborów zajęliby ostrzejsze stanowisko wobec Chin - nie sprecyzował jednak, jakie.

Agencja The Canadian Press cytowała chińskiego ambasadora w Kanadzie Cong Peiwu, który zarzucał rodzinom i przyjaciołom Spavora i Kovriga, że "szkodzą" relacjom między Kanadą a Chinami.

W miniony czwartek chiński tabloid "Global Times", znany z nacjonalistycznej retoryki podał, że Spavor miał rzekomo robić zdjęcia chińskiego sprzętu wojskowego i przekazywał je za granicę. Gazeta powoływała się na anonimowe źródło "zbliżone do sprawy". Zdjęcia i nagrania miały stanowić tajemnicę państwową drugiego stopnia. Ambasada Chin w Kanadzie przedstawiła w miniony czwartek na Twitterze wpis, w którym stwierdzono, że artykuł w gazecie powołujący się na informacje od "właściwych władz" omawia "bezdyskusyjny" dowód winy Spavora i Kovriga.

Z Toronto Anna Lach