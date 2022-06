Kanada: Marszałek Sejmu do Polonii: przekonujcie wszystkich, że trzeba pomóc Ukrainie wygrać tę wojnę

Wszędzie, gdzie jesteście, gdzie możecie, przekonujcie wszystkich tak, jak my to robimy, że trzeba pomóc Ukrainie, jak najszybciej wygrać tę wojnę - powiedziała marszałek Sejmu Elżbieta Witek, zwracając się do Polonii kanadyjskiej. Jest to potrzebne po to, by cały świat mógł być wolny i demokratyczny - dodała.

Marszałek Sejmu przebywa od soboty z wizytą w Kanadzie. W poniedziałek w Ottawie spotkała się z Polonią.

"Jestem zachwycona państwa dorobkiem, państwa dokonaniami, ale przede wszystkim tym, że cięgle pamiętacie o Polsce, że czujecie się Polakami, że wiecie, gdzie są wasze korzenie i że dzisiaj pierwszy raz od wielu dziesiątków lat Polska jest na ustach całego świata. I o Polsce, i o Polakach mówi się najlepiej" - podkreśliła marszałek, zwracając się do przedstawicieli Polonii.

Zaznaczyła, że wojna na Ukrainie pokazała, jacy naprawdę są Polacy. "Jak mają otwarte serca i jak dla nich jest ważna wolność i niepodległość" - mówiła Witek.

Marszałek Sejmu zwróciła uwagę, że Polacy doskonale rozumieją, co to znaczy stracić swoją tożsamość. "123 lata nie było nas na mapie świata. Wygraliśmy wojnę, walczyliśmy na frontach na całym świecie, a mimo to, po wojnie znaleźliśmy się pod nową okupacją, tym razem pod okupacją sowiecką" - mówiła Witek.

A teraz - jak dodała - u nas wschodnich granic znów przyszła wojna. "Jeśli ta wojna nie skończy się w Ukrainie, to ona się rozleje na całą Europę. Dlatego apeluję do ludzi, do obywateli przede wszystkim, żeby naciskali na swoje rządy, że w tej chwili Ukraina potrzebuje broni, amunicji, żeby przejść do kontrofensywy i żeby skończyć tę wojnę" - podkreśliła marszałek Sejmu.

Według niej, świat nie może się do tej wojny przyzwyczaić. "Nie można uznać, że to jest problem Ukrainy. Ci, którzy pamiętają drugą wojnę światową, ci którzy znają ją nawet z opowiadań swoich rodziców, wiedzą jakim okrucieństwem jest wojna, jakie skutki ze sobą niesie, jakie traumy. My to widzimy u tych kobiet ukraińskich, widzimy to u tych dzieci" - mówiła Witek.

Zaznaczyła, że polski rząd, rozumiejąc to wszystko, właściwie na każdym posiedzeniu Sejmu i Senatu przyjmuje ustawy, które mają pomóc Ukraińcom. Zwróciła uwagę, że Polska dała też Ukraińcom te same prawa, które mają Polacy.

Ale - jak dodała - "oni chcą wrócić na Ukrainę i trzeba im w tym pomóc". "Dlatego proszę państwa, apeluję, wszędzie, gdzie jesteście, gdzie możecie, przekonujcie wszystkich tak, jak my to robimy, że trzeba pomóc Ukrainie jak najszybciej wygrać tę wojnę" - zaznaczyła Witek.

"To jest potrzebne nie tylko po to, żeby Ukraina była wolnym krajem, ale po to, żeby cała Europa i cały wolny, demokratyczny świat mógł być wolny i demokratyczny" - dodała.

Wcześniej marszałek Sejmu, której w wizycie do Kanady towarzyszy wicemarszałek Senatu Marek Pęk, złożyła w Ottawie kwiaty pod monumentem lotników, którzy zginęli, niosąc pomoc walczącej Polsce.

We wtorek, ostatniego dnia wizyty marszałek Sejmu spotka się w Ottawie z Kanadyjsko-Polską Grupą Międzyparlamentarną i członkami Stałej Komisji Spraw Zagranicznych i Rozwoju Międzynarodowego. Tego dnia przewidziane jest też spotkanie Witek z przewodniczącym Senatu Kanady Georgem J. Furey'em oraz roboczy lunch z przewodniczącym Izby Gmin Anthony'm Rotą.