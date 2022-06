Kanada: Marszałek Sejmu Elżbieta Witek spotkała się z przewodniczącymi Senatu i Izby Gmin

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek spotkała się we wtorek w Ottawie z przewodniczącymi Senatu i Izby Gmin Kanady, Georgem J. Furey'em i Anthony'm Rotą. "Nasze rozmowy skupiły się głównie na sytuacji w Ukrainie" – mówiła.

Wtorek jest ostatnim dniem kilkudniowej wizyty marszałek Witek w Kanadzie.

"Dzisiaj miałam spotkanie z przewodniczącym Senatu Kanady oraz z przewodniczącym Izby Gmin i na jego ręce skierowałam oficjalne zaproszenie do Polski" - podkreśliła marszałek Sejmu w rozmowie z dziennikarzami.

"Mam nadzieję, że kiedy pan przewodniczący przyjedzie z oficjalną wizytą do Polski będziemy mogli porozmawiać także o tym wymiarze parlamentarnym. O podobieństwach i różnicach między kanadyjskim systemem a polskim" - dodała. Marszałek podkreśliła, że rozmowy z przewodniczącymi Senatu i Izby Gmin Kanady skupiły się przede wszystkim na Ukrainie.

"Wszędzie, gdzie jeżdżę, każde spotkanie skupia się właśnie na wątku wojny w Ukrainie. Na tym, w jakim sposób Ukrainie trzeba pomagać, że trzeba pomagać szybko, że oni potrzebują pomocy zbrojnej, przede wszystkim, że to nie jest konflikt regionalny" - zaznaczyła Witek.

Jak mówiła, "to nie jest konflikt dotyczący tylko Europy". "To jest konflikt zagrażający bezpieczeństwu całego świata i porządkowi prawnemu na całym świecie" - podkreśliła marszałek Sejmu.

Zwróciła uwagę, że Kanadyjczycy doskonale to rozumieją. "Moje rozmowy tutaj były bardzo dobre, ponieważ nikogo nie musiałam przekonywać do tego, że ta pomoc jest potrzebna" - powiedziała Witek.

Poinformowała, że została też poproszona, by przekazać podczas swojego piątkowego spotkania w Warszawie z przewodniczącym Rady Najwyższej Ukrainy, że Kanada "stała, stoi i stać będzie przy Ukrainie".

Marszałek Sejmu we wtorek spotkała się też z Kanadyjsko-Polską Grupą Międzyparlamentarną. "Zachęcałam ich do tego by nawiązać prawdziwe, realne, osobiste relacje między naszymi parlamentarzystami i jest taka obietnica" - mówiła.

Witek uczestniczyła też we wtorek w obradach parlamentu kanadyjskiego. "Muszę powiedzieć, że były one bardzo ciekawe. Niewiele się różnią, jeżeli chodzi o zachowanie parlamentarzystów, tutaj i u nas bardzo podobne, ale bardziej w rodzaju takiego teatru, trochę podobne do brytyjskich obrad, które często mam okazję oglądać" - powiedziała marszałek Sejmu.