Kanada: Marszałek Sejmu Elżbieta Witek wręczyła uczniom świadectwa ukończenia Szkoły Polskiej w Toronto

Podczas pierwszego dnia wizyty w Kanadzie marszałek Sejmu Elżbieta Witek wzięła udział w uroczystości wręczenia uczniom świadectw ukończenia Szkoły Polskiej im. gen. J. Hallera przy Konsulacie Generalnym RP w Toronto. "Jestem wdzięczna Kanadzie, że po tylu latach nasza przyjaźń wciąż trwa" - mówiła.

Marszałek Sejmu przybyła w sobotę z kilkudniową wizytą do Kanady, gdzie odwiedzi Toronto i Ottawę.

"Podtrzymanie polskości jest rzeczą niezmiernie ważną. I obojętnie co, by się kiedykolwiek stało, to na całym świecie odnajdziemy się, dlatego, że mamy wspólne godło, wspólną flagę, przede wszystkim wspólny język, ale pamiętamy też o naszej przeszłości, o naszej historii, o wspaniałych związkach Polski z Kanadą" - mówiła podczas uroczystości wręczania świadectw marszałek Witek.

"Jestem ogromnie wdzięczna Kanadzie za to, że tak bardzo ciepło, z otwartymi ramionami przyjęła nas, Polaków wtedy, kiedy potrzebowaliśmy pomocy, i dzisiaj po tylu latach ta współpraca, ta przyjaźń w dalszym ciągu trwa" - dodała marszałek Sejmu.

Zwracając się do uczniów marszałek Witek podkreśliła, by pamiętali, że ich ojczyzną jest także Polska. "Polska czeka na wszystkich swoich rodaków z otwartymi ramiona. Jest nas poza granicą naszej ojczyzny ponad 20 milionów" - zaznaczyła.

"Dzisiaj, kiedy patrzymy na to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, wiemy, że nie wszyscy mają takie same możliwości, jak wy dzisiaj. Młodzież ukraińska takiej możliwości, żeby kończyć w normalnych warunkach naukę niestety nie ma" - podkreśliła marszałek Sejmu.

Jak mówiła, "tam się toczy okrutna wojna, tam młodzi ludzie giną, giną dzieci, kobiety są gwałcone na oczach własnych dzieci". "To jest zbrodnia ludobójstwa, która dzieje się na naszych oczach. I dzisiaj świat nie może powiedzieć, że o tej zbrodni nic nie wie" - powiedziała Witek.

Zwróciła uwagę, że młodzież ukraińska pozbawiona jest normalnej nauki i "tego z czym się wszyscy rodzimy - ogromnej potrzeby bezpieczeństwa". "Wy tę potrzebę macie zaspokojoną, oni nie" - podkreśliła marszałek Sejmu.

Dlatego - jak mówiła - "proszę was bądźcie ambasadorami nie tylko Polski, ale obiecaliśmy Ukrainie, że będziemy ich adwokatem i ich ambasadorem na całym świecie, bo oni walczą w tej chwili nie tylko o swoją wolność, walczą także o wolność Polski, całej Europy i całego wolnego świata".

Marszałek Witek w Kanadzie będzie przebywać do wtorku. W niedzielę, 12 czerwca złoży wieńce pod Pomnikiem Katyńskim, Tablicą Smoleńską oraz tablicą Sybiraków, a następnie weźmie udział w dorocznej pielgrzymce do polskiego cmentarza wojskowego w Niagara on the Lake.

W poniedziałek, 13 czerwca w Toronto Witek spotka się z gubernator prowincji Ontario Elizabeth Dowdeswell. Tego dnia marszałek złoży też wizytę w firmie Cyclone Manufacturing w Mississauga.

Po południu w stolicy Kanady Ottawie, marszałek Witek złoży kwiaty pod pomnikiem lotników, którzy zginęli niosąc pomoc walczącej Polsce; spotka się też z przedstawicielami Polonii kanadyjskiej.