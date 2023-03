Kanada: Mężczyzna, który w poniedziałek w Amqui wjechał w pieszych, nie przyznaje się do winy

Mężczyzna, który w poniedziałek w miejscowości Amqui wjechał półciężarówką w pieszych, zabijając dwie osoby i raniąc dziewięć, stanął we wtorek przed sądem; nie przyznał się do winy. Policja poinformowała, że jego działania były zaplanowane.

Sprawca, który jest mieszkańcem Amqui, usłyszał zarzuty niebezpiecznego prowadzenia samochodu, czego skutkiem była śmierć. Nie przyznał się do winy. Do pierwszych zarzutów zostaną dodane następne - poinformował publiczny nadawca CBC, powołując się na prokuraturę.

Według policji, kierowca planował zaatakowanie pieszych, ale jego ofiary były przypadkowe.

38-letni napastnik, który zaatakował pieszych, najpierw uciekł z miejsca zdarzenia, ale potem oddał się w ręce policji. Obecnie pozostanie w areszcie do następnej rozprawy, która odbędzie się 5 kwietnia br.

O sprawcy wiadomo też, że w 2006 r. przyznał się do prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu i przekroczenia dopuszczalnego limitu.

Amqui to liczące ok. 6 tys. mieszkańców miasteczko, 640 km na północny wschód od Montrealu. 38-letni mężczyna wjechał w poniedziałek po południu w pieszych, zabijając na miejscu dwóch przechodniów, mężczyzn w wieku ok. 70 lat i ok. 60 lat, a potem nadal próbował przejechać kolejne osoby.

Jak podawał we wtorek francuskojęzyczny publiczny nadawca Radio-Canada, pośród dziewięciu rannych, których w poniedziałek przetransportowano samolotami do szpitali w Quebec City, trzy osoby dorosłe są jeszcze w stanie ciężkim.

Miesiące temu w Laval, również w Quebec, kierowca autobusu miejskiego wjechał w budynek przedszkola, zabijając dwoje dzieci i raniąc sześcioro. Został zatrzymany przez świadków wydarzenia. Postawiono mu zarzuty morderstwa pierwszego stopnia, usiłowania zabójstwa i dodatkowe zarzuty napaści. Do największego zamachu na przechodniów w Kanadzie doszło w kwietniu 2018 r., gdy 25-latek zabił w Toronto 11 osób i ranił 15. W czerwcu ub.r. został skazany na dożywocie.

