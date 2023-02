Kanada: Minister obrony: 25 kanadyjskich żołnierzy szkoli w Polsce Ukraińców z obsługi czołgów Leopard

Grupa 25 kanadyjskich żołnierzy jest w Polsce i już zaczęły się szkolenia dla ukraińskich żołnierzy z obsługi czołgów Leopard – poinformowała we wtorek minister obrony Kanady Anita Anand.

"Ukraina walczy, by bronić swoich mieszkańców, ale jednocześnie broni międzynarodowych zasad, by chronić nas wszystkich. Kanada nadal będzie pomagać Ukrainie i dlatego wysłaliśmy do Polski ok. 25 żołnierzy kanadyjskiej armii, by szkolić Ukraińców na czołgach Leopard 2" - napisała Anand na Twitterze. Dodała, że wszystkie czołgi Leopard 2, które Kanada zobowiązała się dostarczyć, są już w Europie.

Dowództwo Połączonych Operacji (CJOC - Canadian Joint Operations Command) zamieściło na Twitterze zdjęcia kanadyjskich żołnierzy, który wspólnie z polskimi żołnierzami prowadzą szkolenie ukraińskich rekrutów na czołgach Leopard 2.

Publiczny nadawca CBC podał we wtorek, że kanadyjscy żołnierze z bazy w Manitobie odlecieli w poniedziałek do Wielkiej Brytanii, gdzie od lipca ub.r. kanadyjska armia prowadzi szkolenia dla ukraińskich żołnierzy w ramach operacji Unifier. Operacja ta została rozpoczęta w 2015 r., od tego czasu kanadyjska armia przeszkoliła ponad 35 tys. ukraińskich żołnierzy, do rosyjskiej inwazji szkolenia odbywały się na Ukrainie, od połowy ub.r. prowadzone są na brytyjskich poligonach. Jak podawała gazeta "The Brandon Sun", szkolenia dla ukraińskich rekrutów trwają 33 dni.

Z Toronto Anna Lach