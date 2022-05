Kanada: MSZ: kolejne sankcje obejmują rosyjskich oligarchów i wymianę handlową z Rosją

Władze Kanady nałożyły kolejne sankcje na bogatych Rosjan i wprowadziły zakaz eksportu luksusowych dóbr do Rosji, a także importu z Rosji, w tym alkoholu i biżuterii – poinformowała w piątek kanadyjska minister spraw zagranicznych Melanie Joly.

Do listy Rosjan już objętych sankcjami dopisano 14 nazwisk "oligarchów, członków ich rodzin i bliskich współpracowników reżimu Putina" - napisano w komunikacie, dodając, że "osoby te bezpośrednio umożliwiły bezsensowną wojnę Władimira Putina na Ukrainie".

Na liście są m.in. oligarcha, a wcześniej oficer KGB Aleksandr Lebiediew, wspólnik Romana Abramowicza - Dawid Dawidowicz, Gleb Frank - założyciel dwóch największych w Rosji firm połowu ryb i owoców morza i jego żona Ksenia Frank, a także Jelena Timczenko oraz Natalia Browning - żona i córka Giennadija Timczenki, właściciela holdingu Volga Group.

Kanadyjska lista osób objętych sankcjami w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę zawiera ponad 1000 nazwisk i podmiotów.

Rząd Kanady wprowadza też zakaz eksportu do Rosji towarów, które mogłyby posłużyć do produkcji broni. Zakazano również eksportu dóbr luksusowych do Rosji, m.in. ubrań, butów i akcesoriów, biżuterii, sprzętu kuchennego i dzieł sztuki. Jednocześnie wprowadzono zakaz importu wybranych dóbr z Rosji, takich jak diamenty nieprzemysłowe, alkohol, owoce morza i ryby. Rządowy komunikat podał, że objęte najnowszymi zakazami towary były w 2021 roku przedmiotem handlu o łącznej wartości 75,7 mln dolarów kanadyjskich.

Z Toronto Anna Lach