Kanada: Nadzór bankowy przygląda się zagranicznym wpływom na banki

Kanadyjski nadzór finansowy sprawdza, czy bezpieczeństwu banków i ubezpieczycieli nie zagrażają zagraniczne wpływy. Za trzy miesiące w Kanadzie wchodzą w życie nowe wymogi ostrożnościowe.

Odporność na zagraniczne wpływy jest "krytyczna dla utrzymania zdrowego systemu finansowego" - podkreślił szef kanadyjskiego nadzoru finansowego (Office of the Superintendent of Financial Institution - OSFI) Peter Routledge występując w Toronto podczas dyskusji w Global Risk Institute.

"I choć ryzyka finansowe będą dla nas nadal istotne, zwracamy uwagę na rosnące znaczenie ryzyk niefinansowych" - zauważył Routledge, wskazując na zmiany klimatu, cyfryzację i właśnie ryzyka geopolityczne, które "mogą uwydatnić lub wykorzystać słabości tutaj w Kanadzie".

Routledge przekazał, że wśród czynników ryzyka jest m.in. to, że instytucje finansowe wykorzystują usługi zewnętrznych partnerów. "Kanadyjskie banki nie są całkowicie odporne na zagrożenia ze strony potencjalnie wrogich podmiotów" - powiedział Routledge. Ostrzegł, że cyberzagrożenia oznaczają m.in. ryzyko infiltracji kanadyjskiego systemu finansowego i kradzieży danych, zakłócania operacji, prania pieniędzy i przejęcia kontroli nad kanadyjskimi instytucjami.

Dziennik "The Globe and Mail" cytował konferencję prasową Routledge z wtorku, podczas której powiedział on, że w ciągu minionych dwóch lat zwiększyło się zagrożenie ryzykiem geopolitycznym. Chiny, Rosja, Iran, ostatnio także Indie, są wskazywane w Kanadzie jako kraje, które prowadzą działania wrogie.

Obowiązek zabezpieczeń przed zagranicznymi wpływami dla regulowanych federalnie 352 instytucji finansowych, takich jak m.in. banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy powiernicze, wejdzie w życie z początkiem 2024 r. OSFI będzie monitorować zagrożenia, działania instytucji i przynajmniej raz do roku przygotowywać raport dla ministerstwa finansów.