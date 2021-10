Kanada: Największa prowincja zaczęła znoszenie ostatnich restrykcji

Ontario, największa prowincja Kanady, nie wymaga już ograniczeń liczby klientów tam, gdzie konieczne jest zaświadczenie o szczepieniu, a ryzyko zarażenia jest niewielkie. Ostatni etap znoszenia restrykcji planowany jest na marzec 2023 r.

Od poniedziałku w Ontario, gdzie mieszka ok. 40 proc. ludności Kanady, w restauracjach, siłowniach, kasynach, salonach fryzjerskich i kosmetycznych, muzeach i miejscach kultu nie jest wymagane ograniczanie liczby gości czy klientów. Warunkiem jest egzekwowanie obowiązku okazywania zaświadczenia o szczepieniu. To pierwszy z pięciu etapów rozłożonego na pięć miesięcy planu rządu Ontario.

Według modeli przedstawionych w miniony piątek przez zespół doradców naukowych rządu Ontario, czwarta fala pandemii stopniowo ustępuje, a pozostawienie części ograniczeń i szczepienie dzieci powinno utrzymać sytuację pod kontrolą.

W Kanadzie szczepionka przeciw Covid-19 jest dostępna dla osób od 12 roku życia. W Ontario 87,7 proc. osób w tej grupie otrzymało przynajmniej jedną dawkę szczepionki, 83,6 proc. jest w pełni zaszczepionych. Pierwsza z firm produkujących szczepionki, która złożyła wniosek o dopuszczenie swojego preparatu dla dzieci w wieku 5-11 lat do użytku w Kanadzie, to Pfizer BioNTech, który przesłał dokumenty do federalnego resortu zdrowia w połowie października i czeka na decyzję.

W Ontario w minionym tygodniu zanotowano 2839 nowych przypadków koronawirusa, co oznacza spadek o 13 proc. w porównaniu z poprzednim tygodniem.

Dalsze etapy znoszenia restrykcji w Ontario, to planowane na połowę listopada zniesienie ograniczeń liczby gości w miejscach, gdzie ryzyko zakażenia jest większe. Chodzi o m.in. nocne kluby i sale bankietowe.

Potem rząd prowincji zamierza sprawdzić, co będzie się działo w grudniu. Jeśli okres świąteczny nie przyczyni się do "niepokojących trendów", to 17 stycznia przyszłego roku zniesione zostaną ograniczenia tam, gdzie nie wymaga się zaświadczeń o szczepieniach. Być może również wtedy zostanie zniesione okazywanie zaświadczeń o szczepieniu w miejscach o niższym ryzyku, takich jak restauracje czy kluby sportowe.

Minister zdrowia Ontario Christine Elliott przyznała w poniedziałek, że określenie w harmonogramie styczniowej daty stanowi problem ze względu na grupy antyszczepionkowców. Dodała przy tym, że w tym tygodniu rząd podejmie decyzję w sprawie obowiązku szczepień dla pracowników służby zdrowia. Premier Ontario Doug Ford przyznał w poniedziałek, że w prowincji ubyło ok. 15 proc. pracowników służby zdrowia. Jak mówili PAP lekarze, z reguły jest to problem części niechętnego szczepieniom personelu pielęgniarskiego i pomocniczego.

Następny etap łagodzenia restrykcji, to 7 lutego, gdy w Ontario przestanie obowiązywać zaświadczenie o szczepieniu w miejscach podwyższonego ryzyka, takich jak nocne kluby. Zaś 28 marca zniesiony ma zostać obowiązek wkładania maseczek w budynkach dostępnych dla publiczności.

Jak podkreślił w swoim stanowisku naczelny lekarz prowincji dr Kieran Moore, "nadchodzące miesiące będą wymagać stałej czujności, ponieważ nie chcemy spowodować już żadnych zakłóceń w codziennym życiu mieszkańców".

Zarządzanie sytuacją podczas pandemii było jednym z najważniejszych tematów dla Kanadyjczyków podczas wrześniowych wyborów do Izby Gmin parlamentu federalnego. Dostawy szczepionek należą do kompetencji rządu federalnego. Natomiast organizowanie szczepień czy wprowadzanie restrykcji to zadania rządów prowincji i - jak podkreślają kanadyjskie media - jest jedną z najważniejszych części ocen polityków w prowincjach.

W Ontario w czerwcu przyszłego roku odbędą się wybory do parlamentu prowincji. Najnowszy sondaż Leger wskazuje, że 54 proc. mieszkańców Ontario ma złą opinię o obecnym premierze. Na rządzących konserwatystów chce głosować 35 proc., na liberałów - 30 proc., a na Nową Partię Demokratyczną - 25 proc.

