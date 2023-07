Kanada: Największe od półwiecza deszcze w prowincji Nowa Szkocja

W prowincji Nowa Szkocja, na wschodzie Kanady, największe od ponad 50 lat deszcze spowodowały w sobotę podtopienia, ewakuacje i przerwy w dostawach prądu. Gdy nad Pacyfikiem, na zachodzie kraju, strażacy walczą z pożarami lasów, to położona nad Atlantykiem Nowa Szkocja walczy ze skutkami ulew i podtopień.

W wyniku opadów deszczu, które rozpoczęły się w piątek po południu i ocenianych jako największe od 1971 roku, kiedy huragan Beth przeszedł nad Nową Szkocją, tylko do godz. 6 rano w sobotę spadło od 150 do 250 milimetrów deszczu. W niektórych rejonach spadło nawet 300 mm w ciągu 24 godzin, według wstępnych ocen meteorologów Environment Canada, federalnego ministerstwa środowiska. Agencja Canadian Press przypomniała, że w stolicy prowincji, Halifaksie, średnie opady w lipcu nie przekraczają 90-100 mm.

Jak podał publiczny nadawca CBC, silny deszcz nad zachodnią częścią Nowej Szkocji zakończył się przed południem czasu lokalnego, choć możliwe są kolejne opady. Meteorolodzy oceniają, że padać będzie nadal we wschodniej części prowincji i to aż do nocy.

Premier Kanady Justin Trudeau napisał w sobotę po południu na Twitterze, że pomoc federalna jest w drodze, a rząd zapewni środki na ewakuacje i "każdą dalszą federalną niezbędną pomoc".

Media podawały w sobotę, że w West Hants trwają poszukiwania czterech osób, w tym dwojga dzieci, które podróżowały samochodem podczas ulewy.

W rejonie Windsor i West Hants zarządzono ewakuację, istniała nawet obawa, że pęknie pobliska tama i takie ostrzeżenie wysłano do mieszkańców w sobotę nad ranem. Do przerwania tamy nie doszło. Obowiązkową ewakuację zarządzono w rejonie jeziora Fancy niedaleko Bridgewater, w wielu miejscowościach w tym rejonie mieszkańców poinformowano, by byli przygotowani do ewakuacji.

Dostawca prądu Nova Scotia Power (NSP) otworzył w sobotę rano centrum kryzysowe. Według komunikatu na stronie NSP, około 70 tys. odbiorców nie miało prądu. Trwają prace remontowe i około godz. 15 czasu lokalnego do sieci podłączono z powrotem ok. 60 tys. odbiorców. Ekipy NSP mają utrudnioną pracę m.in. z powodu podtopień. Wiele dróg w Nowej Szkocji zostało zalanych, część jest zamknięta.

