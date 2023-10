Kanada nałożyła sankcje na powiązanych z Rosją polityków i oligarchów z Mołdawii oraz na mołdawskie telewizje promujące Rosję – poinformowała we wtorek w komunikacie minister spraw zagranicznych Kanady Melanie Joly.

Sankcje dotyczą 9 obywateli Mołdawii, związanych z oligarchami takimi jak Vladimir Plahotniuc oraz Ilan Mironovich Shor, już wcześniej objętych kanadyjskimi sankcjami. Niektóre z tych osób są powiązane z Partią Shora, która prowadzi działania destabilizujące demokrację w Mołdawii i działa na rzecz Rosji.

Kanadyjskie sankcje objęły też sześć stacji telewizyjnych, które prowadzą działania propagandowe na rzecz Rosji oraz dezinformacyjne, usprawiedliwiając rosyjski atak na Ukrainę. Licencje tych stacji na działalność zostały cofnięte przez mołdawskie władze.

Kanada zaczęła nakładać sankcje na sprzyjających Rosji przedstawicieli Mołdawii z początkiem czerwca br., zobowiązał się do tego premier Kanady Justin Trudeau po wizycie prezydent Mołdawii Mai Sandu w Kanadzie w maju br. We wtorek w Kiszyniowie odbyło się spotkanie członków międzynarodowej platformy wspierającej Mołdawię.

W ramach pomocy dla Ukrainy, rząd Kanady przedłożył we wtorek w parlamencie projekt ustawy, która zaktualizuje umowę o wolnym handlu między Kanadą a Ukrainą. Ustawa ma wesprzeć udział Kanady w odbudowie Ukrainy po zakończeniu wojny z Rosją, reguluje zarówno kwestie biznesu, finansowania, jak i zawiera postanowienia dotyczące uwzględniania interesów rdzennych mieszkańców Kanady. To pierwsze tego typu rozstrzygnięcie, które znajdzie się w kanadyjskich i ukraińskich porozumieniach handlowych. Kanada zapowiedziała też na 2024 r. misję gospodarczą do Ukrainy.

Z Toronto Anna Lach