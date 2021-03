Kanada nałożyła sankcje na przedstawicieli władz Rosji za próbę otrucia Aleksieja Nawalnego

Kanada nałożyła w środę sankcje na dziewięciu rosyjskich polityków i wysokich urzędników zaangażowanych w próbę otrucia antykremlowskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego i represje wobec jego zwolenników.

"Rząd Rosji wielokrotnie demonstrował swój brak chęci przestrzegania podstawowych praw swoich obywateli i do odpowiedzenia na obawy podnoszone wielokrotnie przez społeczność międzynarodową. Razem ze swoimi partnerami Kanada nadal będzie zwiększać presję na rosyjski rząd, by bezwarunkowo uwolnił pana Nawalnego i jego zwolenników, którzy zostali bezprawnie zatrzymani" - powiedział minister spraw zagranicznych Kanady Marc Garneau.

Sankcje obowiązujące od środy polegają na zamrażaniu aktywów, jakie osoby te mogą mieć w Kanadzie, i zakazaniu Kanadyjczykom w kraju i poza nim zawierania transakcji i świadczenia usług finansowych związanych z tymi aktywami.

Wśród osób objętych retorsjami znaleźli się: dyrektor Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB) Aleksandr Bortnikow, szef rosyjskiej służby więziennej (FSIN) Aleksandr Kałasznikow oraz prokurator generalny Igor Krasnow.

Wcześniej w marcu Unia Europejska i Stany Zjednoczone również nałożyły sankcje na Rosję w związku próbą otrucia i uwięzieniem Nawalnego.

Resort spraw zagranicznych Kanady podkreśla w komunikacie, że sankcje mają zwrócić uwagę na pogarszającą się sytuację, jeśli chodzi o przestrzeganie praw człowieka w Rosji, a także "malejącą przestrzeń dla społeczeństwa obywatelskiego i niezależnych opinii".

"Sposób, w jaki Rosja traktuje Nawalnego, dowodzi jej pogardy dla praw człowieka (...). Stłumienie przez Rosję pokojowych protestów i zatrzymanie ponad 10 tys. demonstrantów wskazuje na prześladowanie opozycji i tych, których uważa się za zagrożenie" - głosi komunikat.

Kanada zaczęła nakładać sankcje na rosyjskich polityków na podstawie przepisów z 2014 r. o specjalnych restrykcjach ekonomicznych, przyjętych po rosyjskiej aneksji Krymu.

W komentarzu do najnowszych sankcji kanadyjski MSZ oznajmił, że wiele ogólnie dostępnych źródeł informacji "jasno wskazuje, że (próba otrucia) Nawalnego (w 2020 r.) została podjęta przy zaangażowaniu władz rosyjskich".

Nawalny w sierpniu 2020 roku stracił przytomność na pokładzie samolotu lecącego z Tomska na Syberii do Moskwy. Po awaryjnym lądowaniu w Omsku trafił do tamtejszego szpitala. Na prośbę rodziny został przetransportowany lotniczą karetką pogotowia do Niemiec. Przeszedł tam leczenie i rehabilitację, podczas której - jak relacjonował - uczył się od nowa chodzenia i wielu innych czynności. Władze niemieckie uznały, że opozycjonista w Rosji padł próbą otrucia bojowym środkiem trującym z grupy Nowiczok. Rosja temu zaprzecza.

Z Toronto Anna Lach