Kanada: „Narodowe Czytanie” w Toronto, z udziałem wicemarszałek Sejmu

Dwunasta edycja „Narodowego Czytania” odbyła się w Toronto. „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej czytano w polonijnym domu opieki, konsulacie, a w sobotę także w polskiej szkole z udziałem wicemarszałek Sejmu Małgorzaty Gosiewskiej.

"Narodowe Czytanie", akcja pod honorowym patronatem Pary Prezydenckiej,miała w tym roku w Toronto kilka etapów. Tydzień temu wspólne czytanie "Nad Niemnem" zainaugurowano w polonijnym domu opieki "Copernicus Lodge" w Toronto. Dalsza część "Narodowego Czytania" odbyła się w minionym tygodniu w ogrodach Konsulatu Generalnego RP w Toronto, gdzie również zorganizowano warsztaty zielarskie, dla których inspiracją było opisanych w "Nad Niemnem" 140 gatunków ziół.

W sobotę "Nad Niemnem" czytali uczniowie Szkoły Polskiej im. generała Józefa Hallera przy Konsulacie Generalnym RP, a gościem szkoły była też przebywająca w Toronto wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska.

"To była moja ukochana książka. Byłam chyba jedyną osobą w klasie, która przeczytała całe "Nad Niemnem". Tłumaczyłam dzisiaj młodym uczniom, że czytając Orzeszkową trzeba umieć wykorzystać te szczegółowe opisy przyrody, żeby to zobaczyć, żeby się tam przenieść. Miałam wrażenie, że młodzi ludzie przełamali w pewnym momencie jakąś początkową niechęć i po prostu czytali. Sam język nie jest łatwy, pojawiają się słowa, których już nie używamy w Polsce, a co dopiero za granicą. Interpunkcja jest trudna, ale warto o nią zadbać, bo pozwala zauważyć niuanse, łatwiej się mówi i łatwiej jest też słuchającemu zrozumieć to co słyszy" - powiedziała PAP Gosiewska.

Akcja Narodowego Czytania została zainicjowana w 2012 roku wspólną lekturą "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. W ostatnich latach czytano "Balladynę" Juliusza Słowackiego, "Moralność pani Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej, a w ub.r. "Ballady i romanse" Adama Mickiewicza.

Z Toronto Anna Lach