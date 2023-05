Kanada: Nasilają się pożary lasów w Albercie, w Edmonton i Calgary alarmy smogowe

W kanadyjskiej prowincji Alberta nasilają się pożary lasów i trwają ewakuacje mieszkańców zagrożonych miejscowości. Ministerstwo środowiska Kanady ogłosiło we wtorek rano alarm smogowy w miastach Edmonton i Calgary w związku z zadymieniem spowodowanym pożarami lasów.

Stopień zagrożenia określono jako wysoki, mieszkańcom zalecono unikanie wysiłku fizycznego na powietrzu; według prognoz meteorologów dopiero w środę wieczorem jakość powietrza ulegnie poprawie.

W Albercie trwa obecnie 88 pożarów, z których 24 są poza kontrolą - wynika z danych Alberta Wildfire, agencji monitorującej sytuację pożarową w prowincji. W tym roku w Albercie zarejestrowano już 469 pożarów i ponad 48 proc. z nich to pożary wywołane przez ludzi, niespełna 6 proc. przez uderzenie pioruna, a w pozostałych przypadkach wciąż toczy się dochodzenie.

We wtorek spodziewane jest pogorszenie sytuacji pożarowej ze względu na zmieniający się kierunek wiatru i jego silne porywy do 50 km na godzinę.

Przed godz. 6 rano czasu lokalnego ewakuowano osadę Peavine Metis Settlement. W poniedziałek po południu ewakuowano Valleyview w północno-zachodniej Albercie, skąd musiało uciekać 1850 mieszkańców. Według bilansu opublikowanego na stronie internetowej rządu prowincji Alberta na poniedziałek wieczorem, z powodu pożarów ewakuowano około 19,3 tys. osób.

W gaszeniu ognia uczestniczy ponad 2,5 tys. strażaków, 165 helikopterów, 25 samolotów oraz ciężki sprzęt. Do ponad 1,6 tys. strażaków z Alberty dołączyło ponad 600 strażaków z Kolumbii Brytyjskiej, Ontario, Quebec, Jukonu, Nowego Brunszwiku, Nowej Szkocji, a także z USA.

Rząd Alberty ogłosił 10 dni temu stan wyjątkowy, a następnie zwrócił się o pomoc federalną i obecnie strażaków wspiera 300 żołnierzy.

Kanadyjskie media opisywały w minionych dniach cięcia budżetowe dokonywane przez obecny i poprzedni rząd Alberty dotyczące straży pożarnej, w tym zlikwidowanie w 2019 roku przez obecne władze jednostek wyspecjalizowanych w gaszeniu pożarów lasów na wczesnym etapie.

Również w sąsiadującej z Albertą od zachodu Kolumbii Brytyjskiej powiększa się zagrożenie pożarowe. Ponad 20 tys. osób w północno-wschodniej części prowincji zawiadomiono, by przygotowały się do ewakuacji możliwej w każdej chwili. Meteorolodzy wydali ostrzeżenie przed przekraczającymi 30 stopni temperaturami, które na wybrzeżu Pacyfiku mogą utrzymać się do czwartku.

