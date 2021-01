Kanada: Niektóre zgromadzenia religijne łamią obostrzenia związane z pandemią

Niektóre grupy religijne w Kanadzie świadomie naruszają przepisy o wielkości zgromadzeń podczas pandemii. W miniony weekend kościół w Waterloo otworzył się dla wiernych, mimo sądowego zakazu, a w Montrealu policja spisała ponad 200 chasydów.

"Pandemia testuje granice wolności religijnej" - podsumował publiczny nadawca CBC w relacji z Kolumbii Brytyjskiej, opisując działania grupy kościołów, które chcą w sądzie walczyć z rozporządzeniami wprowadzonymi przez tę prowincję w celu ograniczenie Covid-19. Wydane przez rząd prowincji przepisy zakazują m.in. zachęcania w czasie pandemii do uczestniczenia w "zgromadzeniach i wydarzeniach", a także spotykania się wiernych w świątyniach.

Media cytowały jednego z pastorów, który mimo nakładanych mandatów nawołuje do otwarcia kościołów i nie uważa tego za naruszenie przepisów. Do Sądu Najwyższego Kolumbii Brytyjskiej trafiła też petycja kilku kościołów, którą pomagało redagować Justice Centre for Constitutional Freedoms, organizacja związana ze skrajną prawicą. Petycja zarzuca rządowi Kolumbii Brytyjskiej naruszanie praw konstytucyjnych.

Do podobnych sytuacji dochodzi także w innych prowincjach. W Waterloo w prowincji Ontario pastor Jacob Reaume otworzył kościół na niedzielne nabożeństwo, mimo sądowego zakazu. W Ontario obowiązują przepisy stanu wyjątkowego i nakaz pozostania w domu. Na uroczystościach religijnych nie może być obecnych więcej niż 10 osób.

Trinity Bible Chapel w Waterloo w grudniu i na początku stycznia zostało ukarane grzywnami za naruszenie przepisów - relacjonowały media. Policja w Waterloo podała na Twitterze, że wie o niedzielnym naruszeniu postanowienia sądu i przypomniała, że przedstawiła już kilka zarzutów pod adresem tej kongregacji. Kościół ten jest wspierany przez lokalnego niezrzeszonego polityka, Randy'ego Hilliera, który publicznie twierdził, że Covid-19 to tylko grypa.

W weekend policja interweniowała także w kilku synagogach w Montrealu, między innymi w dzielnicy Outremont, gdzie mieszka wielu ortodoksyjnych chasydów. W Quebec obowiązują przepisy o godzinie policyjnej między 20 a 5 rano. Zgromadzenia są zakazane, choć w miniony czwartek rząd prowincji zezwolił na zgromadzenia religijne do 10 osób. Jak podawała policja miasta Montreal, interwencje zaczęły się w piątek wieczorem, gdy powiadomiono ją o zbyt dużych zgromadzeniach w synagogach. W sobotę napływały kolejne zgłoszenia. Po interwencjach policja zidentyfikowała ponad 200 osób naruszających przepisy. Jak relacjonowały media z Quebec, zdarzyły się przypadki obrażania policjantów. Francuskojęzyczny nadawca publiczny Radio-Canada wspominał o czterech wykroczeniach wobec policjantów.

Rada Chasydzkich Żydów w Quebec (Le Conseil des juifs hassidiques du Québec) wezwała wiernych do uspokojenia nastrojów, wydano też komunikat wyrażający "żal, że niektórzy członkowie społeczności nie przestrzegają reguł". Napiętnowała ataki na policję, w tym używanie wobec interweniujących policjantów określeń "nazista". W poniedziałek Rada w komunikacie poinformowała, że władze medyczne w Montrealu ostatecznie zajęły stanowisko, że ograniczenie dotyczy każdej sali modlitw odrębnie, ale istnieje obowiązek zapewnienie osobnych wejść do każdej z sal.

Podczas pandemii życie religijne w Kanadzie przeniosło się jednak do świata wirtualnego. Niedzielne msze w kościołach katolickich są transmitowane w internecie. PAP rozmawiała z członkami różnych zgromadzeń, tak chrześcijańskich, jak np. buddyjskich. Niektórzy rozmówcy wskazywali, że dzięki przeniesieniu uroczystości do internetu w zgromadzeniach zaczęły ponownie uczestniczyć osoby, które mieszkają tak daleko od Toronto, że tylko wirtualne uroczystości dają im możliwość spotkania się z członkami ich religijnych społeczności.

Z Toronto Anna Lach