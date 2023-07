Kanada: Nowy program imigracyjny dla Ukraińców uciekających przed wojną i chcących pozostać na stałe z rodzinami

Kanada wprowadza nowy program imigracyjny dla Ukraińców, którzy uciekają przed wojną oraz tych, którzy chcą pozostać w Kanadzie na stałe razem z rodzinami – poinformował w sobotę minister imigracji Sean Fraser.

Prawo stałego pobytu będą mogli uzyskać Ukraińcy, którzy uciekli przed wojną i otrzymali w Kanadzie prawo czasowego pobytu. Drugim warunkiem jest posiadanie w Kanadzie przynajmniej jednego ukraińskiego członka rodziny. Szczegóły zostaną podane przed rozpoczęciem programu 23 października br.

Dotychczas ponad 166 tys. Ukraińców przyleciało do Kanady w ramach wprowadzonego 17 marca ub.r. programu CUAET (Canada-Ukraina Authorization for Emergency Travel, zezwolenie na podróż w pilnych przypadkach). Ukraińcy i członkowie ich rodzin, niezależnie od narodowości, mogli uzyskać zgodę na pobyt w Kanadzie przez trzy lata i zezwolenie na pracę, oraz pomoc na miejscu. Program kończy się w sobotę, 15 lipca br., przy czym ci, którzy przylecą dla Kanady do końca marca 2024 r. będą nadal uprawnieni do otrzymania rządowej pomocy.

Według danych rządu Kanady, w ramach programu CUAET złożonych zostało 1,1 mln wniosków, 800 tys. rozpatrzono pozytywnie, do Kanady przyleciało ponad 20 proc. osób, które otrzymały kanadyjską wizę.

Ukraińska społeczność w Kanadzie licząca ok. 1,4 mln osób jest trzecia co do wielkości na świecie, po Ukrainie i Rosji.

Z Toronto Anna Lach