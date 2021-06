Kanada: Od 5 lipca zniesienie obowiązku kwarantanny dla zaszczepionych obywateli

Nowe zasady wjazdu do Kanady dla w pełni zaszczepionych obywateli i stałych rezydentów wejdą w życie 5 lipca przed północą - ogłosili w poniedziałek przedstawiciele rządu.

By uniknąć trzydniowej kwarantanny na własny koszt w jednym z wyznaczonych do tego celu hoteli, przybywający drogą lotniczą Kanadyjczycy i inne osoby posiadające prawo wjazdu do kraju, będą musiały pokazać na granicy zaświadczenie o szczepieniu zatwierdzoną przez Kanadę szczepionką przeciw Covid-19.

W mocy pozostaje obowiązek posiadania negatywnego wyniku testu na koronawirusa, wykonanego na 72 godziny przed przylotem, powtórzenie testu po przylocie i przygotowanie planu na wypadek potrzeby kwarantanny.

Dokumenty potwierdzające szczepienia trzeba będzie okazać w formie cyfrowej - poprzez rządową aplikację ArriveCAN - i papierowej. W przypadku szczepienia za granicą, może być konieczne posiadanie tłumaczenia przysięgłego zaświadczenia - poinformował minister bezpieczeństwa publicznego Bill Blair.

Blair zasugerował także, że podobne zasady mogą obowiązywać zaszczepionych obcokrajowców, kiedy granica zostanie otwarta dla turystów.

Jak ogłoszono w piątek, zakaz wjazdu dla obcokrajowców (w tym obywateli Stanów Zjednoczonych) został przedłużony co najmniej do 21 lipca.

W poniedziałek minister transportu Omar Alghabra ogłosił także przedłużenie wprowadzonego w kwietniu całkowitego zakazu lotów z Indii o co najmniej miesiąc oraz zniesienie zakazu lotów z Pakistanu.

Według najnowszych oficjalnych danych 75,7 proc. uprawnionych Kanadyjczyków (w wieku od 12 lat wzwyż) przyjęło co najmniej jedną dawkę szczepionki przeciw Covid-19, a 21,8 proc. jest w pełni zaszczepionych.

Dla całej populacji odsetek zaszczepionych jedną dawką to 65,9 proc., a w pełni zaszczepionych - 18,9 proc.

Z Toronto Alicja Minda