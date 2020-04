Kanada: Ontario zapowiada łagodzenie obostrzeń gospodarczych, ale bez dat

Największa kanadyjska prowincja, Ontario, zacznie łagodzić obostrzenia od zgody na powrót do działalności wybranych branż, ale pierwszy etap wymaga dwóch do czterech tygodni stałego spadku liczby zachorowań – zapowiedział w poniedziałek rząd Ontario.

W pierwszej fazie, nazwanej "ochronną", liczące 14,5 mln mieszkańców Ontario (ok. 40 proc. ludności Kanady) może liczyć na otwarcie niektórych firm i zezwolenie na zgromadzenia, liczące więcej niż obecnie możliwe 5 osób. W drugiej fazie, określanej jako "restart", powiększana będzie liczba firm i powiększane dopuszczalne zgromadzenia ludzi. W fazie trzeciej, "odbudowy", Ontario ma przejść do "nowej normalności".

Jednak w programie Ontario, w odróżnieniu od innych prowincji, które w ubiegłym tygodniu zaczęły przedstawiać swoje plany, nie ma dat. Każdy z tych etapów ma potrwać od 2 do 4 tygodni, po których lekarze będą określać, czy zaostrzyć zasady, utrzymać obowiązujące lub dalej łagodzić obostrzenia.

"Nikt nie chce odmrozić gospodarki szybciej niż ja", ale powrót gospodarki Ontario do działalności będzie "powolny, metodyczny i stopniowy" - oświadczył premier Ontario Doug Ford. Podkreślił, że eksperci są zdania, iż prowincja jest w środku szczytu zachorowań i na razie można określić mapę drogową, ale nie terminy.

"Widzieliśmy na całym świecie, że wystarczy jedna osoba" - powiedział Ford. W minioną sobotę, komentując manifestację ok. 200 osób, które pod Queen's Park, siedzibą parlamentu Ontario, protestowały przeciwko ograniczeniom, Ford powiedział, że to "grupka hałasujących ludzi".

Od 17 marca w Ontario obowiązuje stan wyjątkowy. Działają wyłącznie "niezbędne" branże, do końca maja zamknięte są szkoły. Z ponad 48 tys. wykrytych do poniedziałku w Kanadzie przypadków koronawirusa, prawie 15 tys. przypada na Ontario.

Tymczasem prowincja o największej liczbie przypadków SARS-CoV-2, Quebec (prawie 25 tys.) przyjęła odmienne podejście. 11 maja zacznie funkcjonować część szkół i przedszkoli - poza metropolią Montrealu, zaś 19 maja szkoły na terenie metropolii. Natomiast szkoły średnie i wyższe pozostaną zamknięte do końca sierpnia br. Na terenie Quebecu mieszka ponad 23 proc. ludności Kanady.

W zeszłym tygodniu pięcioetapowy plan przywracania działalności w gospodarce od 4 maja ogłosił Saskatchewan. To piąta pod względem liczby ludności prowincja Kanady, ale ma niecałe 1,2 mln mieszkańców (ponad 3 proc. ludności kraju). Łagodzenie ograniczeń zapowiedziały już Nowy Brunszwik, na maj wskazywała Kolumbia Brytyjska, w tym tygodniu więcej szczegółów o swoim planie ma podać Wyspa Księcia Edwarda.

Premier Kanady Justin Trudeau podkreślił w poniedziałek podczas swojej codziennej konferencji prasowej, że decyzje co do gospodarki leżą w gestii prowincji. Trwają konsultacje Ottawy z prowincjami w sprawie wytycznych, ale mają to być zasady "podzielane" przez wszystkich.

Trudeau przestrzegł, że zmniejszanie obostrzeń będzie musiało być prowadzone w bardzo ostrożny sposób. "Historycy pamiętają, że w 1918 r., kiedy pojawiła się epidemia grypy hiszpanki, wiosna była zła, ale jesień była jeszcze gorsza" - podkreślił premier.

Francuskojęzyczny dziennik "La Presse" informował w ostatnich dniach, że Trudeau wyznaczył trzech ministrów swojego rządu, mających doświadczenie w sprawach związanych z ochroną środowiska, by przygotowali plan gospodarczy na czasy po COVID-19, bazujący na przejściu do "zielonej" gospodarki. Priorytetem ma być wykorzystanie energii odnawialnych, zmniejszenie zależności Kanady od paliw kopalnych. Chodzi też o zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego oraz stworzenie bezpieczeństwa dostaw wyposażenia medycznego.

Na razie rząd federalny wprowadza kolejne programy zapewniające środki utrzymania dla Kanadyjczyków. W poniedziałek rozpoczęło się składanie wniosków o subwencje do wynagrodzeń, na które rząd przeznaczył 73 mld dolarów kanadyjskich (CAD). Z kolei prawie 7,3 mln Kanadyjczyków złożyło wnioski w ramach programu wypłat bezpośrednich, uruchomionych w kwietniu; wypłacono już 24,25 mld CAD.

z Toronto Anna Lach