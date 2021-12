Kanada: Osoby prowadzące jednoosobowe firmy cenią sobie brak szefa

Kanadyjczyków prowadzących jednoosobowe firmy jest obecnie najmniej od 35 lat, ale ci, którzy decydują się na samozatrudnienie, dobrze wiedzą, dlaczego tak robią: 49 proc. jako główną zaletę wymienia brak szefa.

2,6 mln Kanadyjczyków prowadzi obecnie jednoosobową działalność gospodarczą, podczas gdy jeszcze przed pandemią - 2,92 mln - wynika z danych kanadyjskiego urzędu statystycznego. To spadek o 11 proc. Kanadyjczycy w mikrofirmach stanowią 13,6 proc. z 19,16 mln osób zatrudnionych, ale jest to najniższy poziom od prawie 35 lat.

Wiele jednoosobowych firm nie przetrwało pandemii, mimo rządowej pomocy dla osób prowadzących taką działalność gospodarczą, w tym uproszczonych bezpośrednich wypłat zasiłków. Jednak ci, którzy mimo pandemii decydowali się kontynuować działalność swojej mikrofirmy, jako jedną z głównych przyczyn wskazali to, że nie mają nad sobą szefa. Wymieniało to 49 proc. ankietowanych w opublikowanym niedawno badaniu, przeprowadzonym przez Environics Institute, Future Skills Centre i Diversity Institute na Uniwersytecie Ryersona. Na drugim miejscu (42 proc.) stawiano elastyczność czasu pracy i możliwość zrównoważenia zawodowej i domowej części życia.

Przy tym na niezależność wskazują głównie kobiety. 57 proc. kobiet przedsiębiorczyń ceni sobie brak szefa, podobnie jak 42 proc. mężczyzn przedsiębiorców.

Niechęć kobiet do szefów jako przyczyna zakładania firmy "stanowi wyzwanie dla tradycyjnego łączenia pojęcia przedsiębiorczości z mężczyznami, a to może skłonić inwestorów do przewartościowania kryteriów używanych do oceny szansy powodzenia nowych przedsięwzięć" - napisał magazyn "Policy Options". Do podobnych konkluzji doszli autorzy analizy prowadzonej na Uniwersytecie Cambridge w 2015 r., którzy podkreślali, że ekonomiści nie dowartościowują wpływu samozatrudnienia na rynek pracy, wzrost płac i redukcję biedy.

Jednoosobowe firmy prowadzone przez kobiety to 13,2 ogółu zatrudnionych, mężczyźni - jednoosobowi przedsiębiorcy stanowią 10,7 proc.

Z badania Environics Institute wynika też, że to mężczyźni częściej doceniają elastyczność pracy w formie jednoosobowej działalności gospodarczej i możliwość godzenia pracy z życiem prywatnym (45 proc.) niż kobiety (39 proc.). Ta przyczyna była wybierana przez ogółem 42 proc. respondentów.

Na trzecim miejscu wśród zalet jednoosobowej działalności gospodarczej, z wynikiem 40 proc., jest możliwość realizacji własnych pomysłów, przy czym na tę przyczynę znów częściej wskazują kobiety (42 proc.) niż mężczyźni (39 proc.).

Brak szefa jako atut samozatrudnienia był również wskazywany w badaniu kanadyjskiego urzędu statystycznego z 2019 r. (33,5 proc.). Jednak w badaniu Statistics Canada respondenci mogli wybrać tylko jedną odpowiedź, zaś w badaniu Environics Institute - mogli wskazać na kilka, zatem - jak łączny wynik zawierał więcej niuansów.

Dane Statistics Canada wskazały też dokąd przenieśli się tracący pracę z powodu pandemii, w tym właśnie osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. W październiku br. liczba osób zatrudnionych w instytucjach rządowych wzrosła do prawie 4,15 mln, co stanowi 21,7 proc. zatrudnionych w Kanadzie. Ostatni raz taki poziom zatrudnienia w sektorze publicznym odnotowano w 1993 r.

Dane Canadian Federation of Independent Business (CFIB - Kanadyjska Federacja Niezależnego Biznesu, zrzeszająca małe i średnie firmy) z grudnia br. potwierdzają, że ci, którzy zamykają własne jednoosobowe firmy, nie szukają pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach. 55 proc. małych firm nie może znaleźć pracowników, mimo rosnącego popytu na ich usługi i towary. 16 proc. małych firm nowych pracowników znalazło, ale wiązało się to z wysokimi dodatkowymi kosztami - wskazano w najnowszym grudniowym raporcie CFIB o problemach w zatrudnianiu.

Na brak szefa jako atut wskazywało też wcześniejsze badanie kanadyjskiego urzędu statystycznego, dotyczące pracy z domu. Na początku 2021 r. 32 proc. zatrudnionych pracowało z domu, podczas gdy pięć lat wcześniej tylko 4 proc. Ok. 90 proc. z tych, którzy przenieśli się z pracą do domu wskazywało, że ich wydajność była taka sama lub wyższa.

Z Toronto Anna Lach