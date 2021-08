Kanada: Ostatni kanadyjski lot z Kabulu miał miejsce w czwartek

Kanada zakończyła ewakuację swoich obywateli i afgańskich uchodźców z Kabulu; ostatni lot odbył się w czwartek. Kanadyjskie oddziały ewakuowały dotychczas ponad 3700 osób z Afganistanu.

"Dziś rano ostatni kanadyjski lot ewakuacyjny opuścił Kabul. Łącznie ewakuowaliśmy ponad 3700 osób z Afganistanu. Większość z nich to afgańscy uchodźcy, którzy szukają nowego życia w Kanadzie" - napisał w czwartek na Twitterze minister imigracji Marco Mendicino.

Wcześniej media publikowały komunikat, w którym resort imigracji przyznawał, że wciąż na terenie Afganistanu pozostaje "pewna liczba osób, wliczając w to kanadyjskich obywateli, osób mających prawo stałego pobytu, ich rodzin i osób, które złożyły dokumenty w ramach programów dla Afgańczyków".

Podczas konferencji prasowej w czwartek rano pełniący funkcję szefa sztabu generał Wayne Eyre powiedział, że większość kanadyjskiego personelu odleciała już z lotniska w Kabulu, pozostała tylko niewielka grupa wspierająca kanadyjskich sojuszników w Afganistanie.

Według rządowych informacji, które przekazywały media, do kanadyjskich urzędników w Kabulu wpłynęło 8 tys. wniosków imigracyjnych i dwie trzecie z tych dokumentów zostało już przetworzonych. Jednak część osób, które złożyły dokumenty, mogła już uciec z Afganistanu.

Minister imigracji napisał na Twitterze, że w ciągu nadchodzących miesięcy afgańscy uchodźcy, którzy zostali zmuszeni do ucieczki, będą przyjmowani przez Kanadę i "będzie to przedsięwzięcie krajowe". Dodał, że spośród ewakuowanych przez kanadyjskie oddziały Afgańczyków ok. 1000 jest już w Kanadzie.

Zaledwie dwa dni temu premier Kanady Justin Trudeau mówił, że Kanada jest przygotowana do pozostawienia swoich oddziałów w Afganistanie dłużej, nawet po 31 sierpnia, jeśli będzie to możliwe. Jednak już w środę minister obrody Harjit Sajjan ogłosił, że ze względu na sytuację kanadyjskie oddziały muszą się wycofać przed tym terminem.

Wcześniej rząd federalny ogłaszał plany imigracyjne dla ok. 20 tys. Afgańczyków.

Przywódcy państw G7 podczas wtorkowego szczytu na temat sytuacji w Afganistanie potwierdzili, że priorytetem jest teraz ewakuacja ich obywateli oraz afgańskich współpracowników, ale nie zdołali przekonać prezydenta USA Joe Bidena do wydłużenia operacji poza 31 sierpnia.

Z Toronto Anna Lach