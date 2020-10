Kanada: pandemia pomogła sadzącym drzewa w Kolumbii Brytyjskiej

Rekordowe 300 mln drzew posadzili mimo pandemii pracownicy firm zajmujących się zalesianiem w Kolumbii Brytyjskiej – poinformowało Western Forestry Contractor’s Association, stowarzyszenie firm zajmujących się pracami leśnymi.

W tej zachodniej prowincji Kanady przemysł leśny jest jedną z ważnych części gospodarki, a w minionych trzech latach sadzono średnio 250 mln drzew rocznie. Jeszcze w marcu, kiedy zazwyczaj zaczynają się przygotowania do corocznego zalesiania, z powodu pandemii były poważne obawy o wykonanie zakontraktowanych prac, tymczasem zakończyły się one w sierpniu bez żadnych zachorowań na Covid-19.

Firmy sadzące drzewa miały zatrudnić 5 tys. pracowników, ale nie było wiadomo, czy w ogóle będzie ich można wysłać do pracy, szczególnie w pobliżu niewielkich miast czy społeczności indiańskich, gdzie nie można zapewnić np. szybkiej pomocy w szpitalu. Jak jeszcze wiosną wskazywały media, sadzenie drzew nie jest pracą samotniczą i obawiano się, że pracownicy mogą przypadkowo roznieść koronawirusa. Specjalizujący się w tematach związanych ze środowiskiem magazyn "The Narwhal" pisał, że dopiero pod koniec kwietnia rząd Kolumbii Brytyjskiej wydał zgodę na rozpoczęcie prac. Wcześniej - od lutego - przyglądano się sytuacji wśród osób pracujących przy zalesianiu wybrzeży.

Ostatecznie wśród pracowników, jak podsumowywało na swojej stronie internetowej stowarzyszenie WFCA, nie pojawił się ani jeden przypadek kronawirusa. Jesienią zaczynają się przetargi na wykonawców przyszłorocznych zalesień, Kolumbia Brytyjska chce posadzić kolejnych 300 mln drzew, a WFCA rekomenduje firmom i rządowi, by zasady prowadzenia prac pozostały takie same jak w 2020 r. Choć jednocześnie stowarzyszenie podkreśliło, że "ceny zakontraktowane w tym roku będą musiały odzwierciedlać standardy zdrowotne oczekiwane w przyszłym roku".

Cytowany przez publicznego nadawcę CBC dyrektor wykonawczy WFCA John Betts powiedział, że stworzono grupy pracowników, którzy pozostawali w swoich obozach bez możliwości odwiedzania pobliskich miasteczek, nawet w dni wolne. Przeprowadzono szkolenia, tłumacząc jakie zagrożenie mogą nieść pozornie niewinne wizyty w sklepie. Jak jeszcze w kwietniu pisał "The Narwhal", nawet doświadczeni pracownicy firm zalesiających mieli wątpliwości, czy w ogóle uda się wyegzekwować postępowanie zgodne z tymi zasadami, tym bardziej że nikt nie pilnował pracujących samodzielnie grup. Jednak nie tylko nie pojawiły się żadne przypadki koronawirusa wśród pracowników, ale też nie odnotowano typowych w sezonie problemów zdrowotnych, takich jak problemy gastryczne. Betts mówił, że rok 2020 w branży był "prawdopodobnie jednym z najzdrowszych w ogóle sezonów".

WFCA podkreślało na swojej stronie internetowej, że dodatkowo w pracach pomogła duża liczba opadów w lecie, utrudniająca co prawda życie pracownikom, ale chroniąca lasy przed pożarami i korzystna dla sadzonek.

W Kolumbii Brytyjskiej około jednej trzeciej z corocznie sadzonych drzew, finansowanych przez rządy federalny i rząd prowincji, trafia na tereny po pożarach i zniszczeniach, pozostałe służą odtwarzaniu lasów przeznaczanych pod wyrąb przemysłowy.

Liberałowie zapowiadali w czasie ubiegłorocznej kampanii posadzenie 2 miliardów drzew w ciągu 10 lat, ponad standardowe programy zalesień wynoszące ok. 600 mln drzew co roku w całej Kanadzie, jako części programów powstrzymywania zmian klimatu. Zapowiedź zaczęła być realizowana w tym roku, choć prace spowolniły ze względu na Covid-19. Niemniej premier Justin Trudeau podtrzymał obietnicę 2 mld dodatkowych drzew we wrześniowym expose rządu.

Z Toronto Anna Lach