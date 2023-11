Kanada: Parlament pracuje nad uchwałą ustawiawiającą miesiąc polskiego dziedzictwa

Izba Gmin parlamentu Kanady rozpoczęła w piątek prace nad uchwałą w sprawie ustanowienia w maju miesiąca polskiego dziedzictwa. Podczas debaty parlamentarzyści wszystkich największych partii mówili o własnych polskich przodkach, polskich tradycjach rodzinnych i o polskich sąsiadach.

"Izba uznaje istotny wkład Kanadyjczyków polskiego pochodzenia do kanadyjskiego społeczeństwa, gospodarki, polityki i kultury oraz znaczenie edukacji Kanadyjczyków w każdym wieku na temat kluczowych wartości, którymi Kanadyjczycy polskiego pochodzenia przyczynili się do siły i różnorodności Kanady" - napisano w projekcie uchwały.

"W opinii Izby, rząd powinien dokonać refleksji nad polskim dziedzictwem, mając na myśli przyszłe pokolenia i ustanowić 3 maja każdego roku Dniem Polskiej Konstytucji, a miesiąc maj, każdego roku - Miesiącem Polskiego Dziedzictwa" - brzmi dalsza część uchwały, nad którą w piątek debatowała Izba Gmin.

Podczas debaty parlamentarzyści wszystkich największych partii mówili o własnych polskich przodkach, polskich tradycjach rodzinnych i o polskich sąsiadach. W stenogramie znajdzie się też wiele o polskiej historii, od tradycji tolerancji Statutu Kaliskiego z 1264 r., przez pierwszych znanych z nazwiska polskich imigrantów do Kanady w XVI w., polsko-kanadyjskich przedsiębiorców i polityków, wśród których był jeden z pierwszych kanadyjskich parlamentarzystów, Aleksander Kierzkowski, do tradycji "Solidarności" i obecnej pomocy Ukrainie.

Projekt uchwały został wniesiony przez liberalnego parlamentarzystę z okręgu Mississauga East-Cooksville Petera Fonsecę, który powiedział w piątek PAP, że przyjęcie przez parlament uchwały wskazującej na znaczenie Polaków dla rozwoju Kanady jest czymś "od dawna wyczekiwanym", a uchwała trafia także "do naszych wartości takich jak wolność i demokracja".

"Chodzi o dumę społeczności. Kiedy rozmawiam z wyborcami w moim okręgu, tradycja jest dla nich ważna, cieszą się, gdy ich dzieci uczą się nowych słów. Mam taką nadzieję, że rodzice będą mogli dzielić dumę ze swoimi dziećmi. A to również ważne dla przyszłości, bo ci młodzi ludzie będą w przyszłości liderami" - podkreślił Fonseca, który sam jest portugalskiego pochodzenia, ale "polscy sąsiedzi mówią do mnie Piotr".

Urodzony w Polsce parlamentarzysta Irek Kusmierczyk powiedział PAP, że "uchwała odnosi się do tych, którzy pomagali budować ten kraj, i do inspiracji na przyszłość". "Polonia jest tu od 200 lat i staliśmy się wzorami do naśladowania jak pracować razem, jak się integrować, jak odnieść sukces, jak zachować kulturę i język, stanowimy przykład dla tych, którzy są imigrantami teraz."

Zwrócił jednocześnie uwagę na obecną sytuację polityczną, która sprawiła, że Polacy stali się widoczni na świecie. "Międzynarodowa społeczność patrzy na odpowiedź Polaków na wojnę w Ukrainie. Pod wieloma względami jesteśmy przykładem dla szerzej rozumianej międzynarodowej wspólnoty" - dodał Kusmierczyk.

Gościem Izby Gmin był w piątek również ambasador RP Witold Dzielski, który po debacie powiedział PAP, że poza symbolicznym znaczeniem, ważnym także dla młodych ludzi, będzie miała ona znaczenie praktyczne; "to jest instrumentarium, które pomaga w promocji spraw polskich". Dzielski zwrócił uwagę na pozytywny obecnie trend w relacjach polsko-kanadyjskich. "Zaś dziś to był w istocie polski dzień w kanadyjskim parlamencie, mówiono o nas dużo i dobrze" - dodał.

Wiceprezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej Dominik Roszak powiedział PAP, że podobne uchwały przyjmowano wcześniej w odniesieniu do innych grup etnicznych, uchwała o polskim dziedzictwie wyraża uznanie parlamentu dla roli Polonii, ale także podniesie rangę wydarzeń polonijnych w przyszłości. "Dodatkowym ważnym symbolem jest też i to, że mieliśmy różnych mówców, z różnych partii, którzy dobrze mówili o Polonii i o Polsce" - dodał.

Rozmówcy PAP spodziewają się, że uchwała zostanie przyjęta w głosowaniu w grudniu br.

W całej Kanadzie ponad 1 mln mieszkańców ma polskie pochodzenie, a ponad połowa z nich mieszka w Ontario. Parlament Ontario przyjął uchwałę o miesiącu dziedzictwa polskiego, weszła w życie w styczniu 2022 r.

z Toronto Anna Lach